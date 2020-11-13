华附国际部将开设插班生专场考试，就在明年1月

记者近日从华南师范大学附属中学国际部了解到，2021年国际部招生计划跟去年一样，高一招120人，共4个班。而今年将特别开设插班生专场考试，考试时间定在明年1月。

记者近日从华南师范大学附属中学国际部了解到，2021年国际部招生计划跟去年一样，高一招120人，共4个班。而今年将特别开设插班生专场考试，考试时间定在明年1月。

学校设25个插班生招生名额，英文难度比数学高

据华附国际部副主任、招生办主任黄志铭介绍，2021年招生计划和去年一样，高一招120人四个班。高一高二有25个插班生招生名额。插班生不独立成班，分散到各个班级里去。报考不限户籍和学籍。

值得注意的是，明年一共开设三场考试。分别在1月份、4月份和6月份。每位同学只能选择其中一场考试。如果不确定具体时间可以先报名，到时不能参加可以提前一周改日期。

“明年一月份，还特别开设插班生专场考试，目前在读高一或者十年级的学生均可报名。”黄志铭解释，设立插班生专场考试是基于目前疫情对国际生的影响而考虑的。由于疫情的影响，有不少在美国读高中的学生会回流，最近接到不少咨询电话问插班生的事，由于美高学生很快就要缴学费了，如果国内学校确定不下来，他们一旦交了美高的学费就无法退。所以今年会有插班生的专场考试，并且比往年都有所提前。

插班生笔试考英语和数学，数学笔试使用全英的试卷。数学考试都是选择题，所以插班生的数学难度不高。但学校对插班生的英文要求较高，在笔试的时候英语的难度会比数学大，因为11年级要面临各种标化考试。

新生考试专场定在明年6月份

2021年4月份考试，新生和插班生都可报名，而2021年6月份是新生考试专场，面向初三毕业生（或者同等学历的学生）新生（初三毕业生）笔试考数学和英语。笔试的数学使用中文考卷，题型和普通中考题型是一样的，包括填空题、选择题、解答题等。

据了解，去年新生（初三毕业生）笔试的英语主要是考语法、阅读和写作。学校建议大家可以在英文写作方面做准备，“如无意外，写作会是写议论文。”

一般多少分才可入读华附国际部？黄志铭表示，往年笔试的数学平均分在60分左右，英语平均分在40分左右。笔试要英语和数学的成绩都分别满足各自的分数线才能进入第二轮面试。

学校的招生流程为：笔试——面试——一部分同学获提前批有条件录取——确定学位——递交中考成绩——录取。另一部分同学延后录取——递交中考成绩——录取。“有条件录取为学生中考成绩要达到今年广州市录取分数最高的学校下降20分。即通过第二轮面试的学生，中考成绩要达到广州市录取分数最高的学校下降20分。如果没有满足分数线，学校有权取消学位。”黄志铭称，外市的学生参考当地录取分数最高的高中的录取分数线。国际学校的学生参考学校的国际课程成绩单。

据悉，学费保持不变，依然是18.8万/年。