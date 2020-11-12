看展去！粤港澳77所学校692件美术作品亮相广美

第三届粤港澳大湾区学校美术作品展暨第五届广东省高校美术作品学院奖双年展在广州美术学院大学城美术馆开幕。

近日，第三届粤港澳大湾区学校美术作品展暨第五届广东省高校美术作品学院奖双年展在广州美术学院大学城美术馆开幕。本次展览采用线上和线下同时展出的方式，共展出粤港澳77所学校的692件作品，集中展示了三地美术教育的成果。该展览至今已历经三届，逐步成为大湾区美术教育交流合作的文化名片。

在这批作品中，广东作品经评审产生，共有50所高校的282件美术作品入选，18所中小学（包括中职）的209件作品参展；港澳作品由各校推荐参展，其中，香港学校4所70件，澳门学校5所131件。按照“一年美术、一年设计”的循环展出机制，今年的展览为美术作品展。展览作品涵盖了绘画、书法篆刻、雕塑、手工艺和综合材料等艺术门类，从一个侧面集中反映了粤港澳大湾区学校近年来艺术教学的成果，以及在共同地域情景中呈现的开放、融合和多样的文化格局，体现了师生们对艺术实践的探索和拓展。

值得一提的是，新冠肺炎疫情虽在一定程度上影响了常规的教学状态，但师生们积极响应国家号召，“停课不停学”，并以艺术学科特有的方式，“以艺抗疫”，以“艺”宣传卫生科普，温暖心灵，表达对抗疫一线人员的崇高敬意，传递了全国人民战胜疫情的决心，充分彰显了三地师生在疫情之下的爱国情怀与责任担当。

“以美育人、以美化人、以美培元，为粤港澳大湾区建设添光增彩，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供支撑。”广东省教育厅有关负责人介绍，此次双年展集中呈现了粤港澳大湾区学校近年来美术教学的成果，体现了三地师生对文化传承与创新的追求，对大湾区未来建设的畅想，同时也展现出中华民族文化的美学精神与独特魅力。

该负责人指出，粤港澳城市相连，文脉相同，民俗相近，艺术教育的交流进一步增强了大湾区的文化软实力，随着粤港澳大湾区建设的不断推进，三地的艺术教育交流与合作将更加紧密，创造出富有湾区特色的艺术瑰宝，打造出世界级湾区的文化名片。

本次展览由广东省教育厅和广东省美术家协会联合主办，广州美术学院、粤港澳大湾区美术与设计教育发展联盟、广东省高等教育学会美术与设计教育专业委员会承办，来自广东省教育厅、省文旅厅、省文联、省美术家协会，各地市教育局、各参展高校和中小学的领导和代表等200余人参加了开幕式。