惠州学校食堂今年内实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖

目前惠州全市共有学校食堂1145家，在校就餐人数36万多人。为了守护师生“舌尖上的安全”，惠州每个学校至少配备1名食品安全管理员，今年内将实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖。

近日，惠州首届学校食品安全管理员技能大赛顺利举行，36名选手现场比拼，表现出色的选手将组队代表惠州参加全省比赛。这次大赛再次唤起了人们对校园食品安全的关注。记者从惠州市教育局了解到，目前惠州全市共有学校食堂1145家，在校就餐人数36万多人。为了守护师生“舌尖上的安全”，惠州每个学校至少配备1名食品安全管理员，今年内将实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖。

全市已建成智慧食堂1134家

由惠州市教育局、惠州市市场监督管理局共同举办的惠州市首届学校食品安全技能大赛设置了多个环节，包括理论测试，知识抢答和视频判读等，考验选手对法律法规、国家、省食品安全监管业务知识水平。参赛的36名选手均为在职在岗的餐饮食品安全管理员，且持有中级或高级食品安全管理员培训证书。表现优异的选手将代表惠州，参加全省首届学校食品安全管理员技能大赛。

2019年，广东省教育厅等联合印发《关于加强和保障学校食品安全与营养健康管理工作的通知》，其中提到学校应按要求配备国家或省级规定的、符合有关要求的专职食品安全管理人员。社会力量承包或者委托经营的学校食堂，学校和餐饮承包企业应当按要求分别配备相应级别的食品安全管理员。食品安全相关人员应当定期接受培训和考核，熟练掌握食品安全与营养健康方面的知识。

近年来，随着校园食品安全管理的深化，食品安全管理员这个不少人眼里的“兼职”正在逐步走向专业化、常态化。惠州市教育局安全办负责人告诉记者，通过组织上岗培训及考证，惠州确保每所学校配备1-2名5S管理员、食品安全员、卫生保健员和公共营养师。

叶林刚是惠州市华罗庚中学安全办的负责人，同时也是学校的6名食品安全管理员之一。他告诉记者，学校食品安全管理员均“持证上岗”，并且每年都要参加一定课时的培训学习才能拿证。在繁杂的学校食品安全工作中，食品安全管理员肩负着“把关人”职责，“从原材料入校抽检、到备餐时的试吃、检测，各个环节，每天忙到停不下来”。

叶林刚介绍，惠州市华罗庚中学是全市最早开展学校食堂“明厨亮灶”工作的学校之一。从2016年开始，惠州全力推进阳光厨房转型升级“智慧食堂”。惠州市华罗庚中学的阳光厨房也随之进行了改造升级，升级后的“智慧食堂”不仅实现了后厨的“实时直播”，还增加了过程监管的功能。比如，留样冰柜里的食物留样设定了48小时的留存时间，在规定时间内，冰柜是无法打开。如果工作人员操作不规范，将会有预警语音进行提醒。食品安全管理员的手机APP和电脑端都会收到信息，这样就可以方便管理人员远程督促整改，进而实行风险防控。

从阳光食堂到“智慧食堂”，是惠州推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”的缩影。通过不断更新升级的举措，学校把餐饮厨房的卫生条件、原料使用、操作过程，全面通透地展现给食客；明厨亮灶的目的就是实现餐饮后厨，从幕后走到台前，变“厨房重地、闲人免进”为“明厨亮灶、请您监督”，在物联网等新技术的运用下，对食堂后厨的监管得以全面铺开。

记者从惠州市教育局了解到，目前全市共有学校食堂1145家，在学校食堂就餐学生数36万多人。其中，A级食堂454家，目前全市所有食堂均已达到B级。惠州市学校食堂全面推进5S流程化标准管理，全部纳入“广东省学校食堂监管系统”，目前已创建省级示范学校食堂60家，建设智慧食堂1134家。

不仅如此，为了实现全市监管决策的科学化、风险防控的精准化和公共服务高效化，惠州市教育局、惠州市市场监督管理局还建立了“互联网+智慧阳光食堂”监控平台，预计今年底，各县区学校的“智慧食堂”将实现“全市一张网”的数据汇集和大数据应用。

校领导同（陪）餐制已实施10年

民以食为天，食以安为先，一个学校的食品安全更是关系成千上万个家庭。记者了解到，2010年起惠州就开始实行校领导与值班老师同餐（陪餐）交流制，要求学校领导、师生一块就餐，食品要同料同质同价。对没有执行同餐（陪餐）制的学校，年度校长安全责任制考核不能评优。

2014年惠州进一步制定《惠州市学校食品安全管理办法》等规范性文件，落实责任，明确学校法人是学校食品安全第一责任人，义务教育学校食堂坚持自主经营，各学校食堂严格执行5S流程标准化和安全量化管理，定人定位定责定标准，全面构建学校食品安全责任体系。

在惠州市南山学校，教师不单独设饭菜窗口，和学生一起打饭菜进餐。校长王展森介绍，全校约八成的老师长期在食堂吃饭。不仅如此，南山学校还规定，生活老师、食堂工作人员每餐提前一两个小时开餐，在方便他们工作的同时，如果发现饭菜存在质量、口味方面的问题，也能第一时间发现，保障用餐安全。

记者从惠阳区教育局了解到，该区以推进“互联网+明厨亮灶”建设为契机，进一步落实学校食品安全管理主体责任，强化食品安全管理制度的落实，推行社会共管。该区邀请市场监管、教育、人社等职能部门、家长代表（家委）等，通过智慧监管平台对各学校食堂开展线上远程视频监控以及管理情况进行浏览查阅，监督落实食品安全管理制度。学校食堂安全管理不到位时，通过线上反馈、监管提醒、安全教育、针对约谈或开展跨部门联合执法整治等手段介入处置，形成学校、职能部门、家长代表（家委）在食品安全监管上的良性互动与互补不足，全力堵住食品安全监管的漏洞。

惠阳区已于2017年完成区级食品安全管理中心建设，在全市范围内率先完成监管平台建设，并在全区用餐规模较大及中高考考场共计26家全面建设了食品安全智慧监管系统，应用效果良好。在前期试点建设的基础上，已按照省的最新标准进行了系统升级改造，全面铺开学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设。

此外，惠州市坚持义务教育学校食堂自主经营，2015年全市投入9258万元收回了义务教育公办学校食堂承包权，收回后全部建成B级以上食堂，实行规范化管理。同时引入竞争，要求4000人以上就餐的学校食堂有两家不同的餐饮企业经营，通过竞争优化服务。

九成以上学校幼儿园粮油可溯源

原材料质量是食品安全的最基本要素。从2014年开始，惠州市学校食堂大米、食用油启用“粮油质量监测二维码溯源系统”，建立了“品牌对接、校企对接”，90%以上学校、幼儿园通过二维码溯源系统采购粮油，由生产厂家直接配送到学校。

“有关食材的具体要求，包括大米品质必须达到一级以上，严禁使用散装食用油和标识不齐的‘三无’食品，禁止使用成品、半成品代替肉。”惠州市教育局安全办相关负责人介绍。

为了从源头上构建学校食品安全渠道，惠州还制定《关于全力推动学校后勤管理转型升级和全面构建科学后勤保障体系的通知》《惠州市学校食堂“农校对接”工程实施方案》等具体措施。

重视学校食品安全的同时，实施多年的惠州农村学校全面实施营养改善计划也进行了调整。从2012年秋季学期开始，惠州每年投入财政补助资金3000多万元，全市3万多名学生受益，按照每生每天4元标准提供免费午餐，5年来投入1.5亿多元。“2013年制定的方案实施以来，发现了一些困难。”惠州市教育局相关负责人介绍，一方面，“家校距离3公里以外”难以认定；另一方面，省市文件要求今后村委、民政部门将不再为经济困难又暂未享受低保家庭盖章认定。因此，惠州市教育局计划对补助对象补助标准进行调整，并于2019年3月下发了《关于开展我市营养改善计划补助对象摸底调研工作的通知》，对惠州市学生情况进行调研。

根据调研结果，拟保留城乡低保家庭学生、残障学生、散居孤儿学生为补助对象不变。将“因学校布局撤并调整，或家校距离3公里以外的农村义务教育学生”修改为“因学校布局撤并调整的农村义务教育学生”，不再要求学校认定学生家校距离。取消“城乡家庭经济比较困难又暂未享受低保的义务教育学生”，修改为按照“信任优先”的原则，学生不再需要到当地村镇、街道盖章。

今年1月，《惠州市教育局惠州市财政局义务教育学生营养改善计划实施方案（2020年）》正式印发，实施方案提出“努力改善学生就餐条件，各学校要加大投入全面建设“智慧阳光厨房”，力争食堂量化等级达到A级。”学生补助的执行标准也有所提高，按每生每天5元标准，全年按照学生在校时间200天计算，每生每年补助1000元。