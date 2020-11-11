50多名骨干教师齐聚岭南师院“学艺”探讨书法美育新发展

书法骨干教师培训是广东省教育厅主办的“强师工程”项目，岭南师院美术与设计学院自2016年以来，已经承办了4次，先后培训中小学书法教师200余名，受到了各地中小学书法教师的好评。

丹青焕彩，翰墨飘香。11月9日，岭南师范学院美术与设计学院的书法专业课室迎来了一批新学员，来自全省各中小学的50多名书法骨干教师齐聚一起“学艺”，探讨新时代书法教育的美育要求。

这是2020年广东省中小学书法骨干教师示范培训，为期8天的培训课程安排包括了“书法专业理论知识”“隶书、楷书、行书以及硬笔书写技巧训练”“中小学书法教学设计”等三大模块，学员还将深入到中小学书法课堂进行观摩研修。

“中国书法最早是从实用到审美，再到生活方式。”暨南大学原党委书记、博士生导师、文艺批评家蒋述卓教授受邀为学员开讲“双创”视野下的中国书法。他认为，中国书法是通过笔墨点画来创造审美意象的空间艺术，他分析了关于书法中的气韵生动、法度、变化与统一等问题，阐释了融媒体视角中的书法创新和关于现代书法的现象。蒋述卓强调，要推进书法教育与素质教育的创新发展，让书法教育起到操正步、突重点、强素质、调心理、育人格的作用。

岭南师院是广东省第一所开办书法本科专业的院校，岭南师范学院党委副书记黄达海介绍，学校有责任有义务推动美育的新发展，书法教育要依据中华优秀传统文化传承发展工程、新时代美育教育提出的新要求，脚踏实地、做扎实深入的工作，践行以美育人的艺术教育目标，为新时代青少年幸福成长奉献力量。

岭南师院美术与设计学院党委书记关天冲希望，通过骨干教师培训，做好高校人才培养与基础教育的对接，为培养符合时代美育要求的书法专业老师提供来自实践的依据。该院院长乔志强教授认为，书法教师要从专业本位的单一思维，转化为学生必备的美育核心素养，作为自己教学成效的检验目标，他希望这次集中培训能给各位学员带来技法和认识上的新提升。

项目主持人、岭南师院美术与设计学院副院长李吾铭博士介绍，书法骨干教师培训是广东省教育厅主办的“强师工程”项目，岭南师院美术与设计学院自2016年以来，已经承办了4次，先后培训中小学书法教师200余名，受到了各地中小学书法教师的好评。