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@高中毕业生，2021年度民航在粤招飞报名初选即将开始！

2020-11-11 08:24 来源：南方网
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　　近日，广东省教育考试院发文表示，2021年度民航在广东省招收飞行技术专业的招生院校共6所，分别是北京航空航天大学、中国民航大学、中国民用航空飞行学院、南京航空航天大学、烟台南山学院和北京理工大学珠海学院。

　　送培单位共5个航空公司，分别是中国南方航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、深圳航空有限责任公司、瑞丽航空有限公司、青岛航空有限公司。

　　各招生院校和送培单位（下文简称“招飞单位”）飞行技术专业招生计划详见附件1。

　　具体招生程序如下：

　　（一）第一阶段：高考前的民航招飞选拔工作，主要包括宣传动员、考生报名、预选初检、体检及背景调查等。

　　1.宣传动员（2020年11月中下旬）。

　　民航宣传动员时间为2020年11月11日至11月30日。各地市招考部门统筹组织所属中学，利用宣传栏、网站和广播，全面宣传2021年度民航招飞政策要求、标准条件、报考程序，鼓励综合素质好、高考成绩预估高于本科线的学生报名参选。各招飞单位组成宣传组，跟各地市与招考部门沟通协调后，到相关中学与学生面对面宣传动员和答疑解惑，现场发放海报简章。

　　2.招飞报名（2020年11月中下旬）。

　　（1）考生招飞报名时间为2020年11月11日至11月30日。符合报考条件的学生在所属学校报名,并填写《2021年度民航招收高中毕业生飞行学员报名表》。报名结束后，各中学以学校为单位,填写《2021年度报考民航高中毕业生飞行学员名册》，于2020年11月30日前按时将报考名册汇总到所属市招生办（考试中心）。

　　（2）各市招生办（考试中心）收齐名册后，在2020年12月3日前通过邮件方式将名册电子版发送到南方航空招飞邮箱，由招飞单位使用。

　　3．预选初检（2020年12月中上旬）。

　　根据各地的报名情况,招飞单位在各地级市共同设立面试站进行学员预选初检（面试时间和地点安排见附件5）。各地招生办（考试中心）负责组织协调和检测场地布置工作（检测场地要求见附件6）。

　　学生预选初检时需持有《2021年度民航招收高中毕业生飞行学员报名表》和本人身份证、视力验光单，否则不得参检。预选初检合格名单在各招飞单位指定网站公布。

　　4.体检（2020年12月至2021年2月）。

　　预选初检合格考生凭本人身份证（或户口簿）参加由各招飞

　　单位按照《民用航空招收飞行学生体格鉴定标准》组织的上站体检。体检时间及地点由各招飞单位另行通知。

　　5.背景调查（2021年3月-5月）。

　　背景调查工作在体检之后进行，由招飞单位按照民用航空招收空勤人员背景调查的要求,会同有关单位共同实施，各学校应给予支持与配合，如实反映学生表现情况。

　　6.在“招飞系统”填报有关信息（2020年11月-2021年5月）。

　　为统一管理飞行技术专业考生高考前的选拔工作，报考民航飞行技术专业的考生，必须根据民航局及各招飞单位的安排，登录“招飞系统”进行信息查询、考生注册、填报招飞志愿组合以及参加预选初检、招飞体检鉴定（含飞行职业心理学检测）、民用航空背景调查、招飞志愿确认等高考前选拔工作。招飞系统于高考当年5月31日停止信息更新录入。

2021年度民航在广东省招收高中毕业生飞行学员计划情况一览表

2021年民航招飞广东预选初检时间表

编辑： 罗予岐

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