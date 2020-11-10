校内可借阅全市公共图书馆图书，智慧“书房”有创新

平均每个学生拥有26册图书，还可借阅全市公共图书馆通借通还馆际图书。海珠区实验小学“知行”智慧图书馆开馆。

图书馆，是一所学校的“书房”，是传播科学文明、启迪智慧、推进学校发展进步的重要阵地。海珠实验小学“知行”智慧图书馆内设藏书区、电子阅览区、多功能媒体培训区、读者服务区、学生展示区等多项服务窗口，馆藏纸质图书12000余册（件），期刊报纸20多种以及大量电子图书、数字资源库等。

该馆馆长谭金爱介绍，学校现有学生461名，生均拥有26册图书。图书馆的开放时间初定在每天下午。此外，阅读课的时候，语文老师也会带着学生开展读书活动。

图书馆内张贴的借阅管理规定显示，凭借“知行”图书馆的读者卡，读者可以借阅学校图书馆的图书3册，还可以借阅全市公共图书馆通借通还馆际图书30册。

广州少年儿童图书馆副馆长吴翠红介绍，“通借通还”即为，学生带着图书证，可以从广州少年儿童图书馆借书、在学校图书馆归还，也可以反向进行。此外，广州少年儿童图书馆少儿馆有500多万册藏书，可以配合学生的阅读需求和学校的教育安排，不断地配送书籍。

智慧图书馆的“智慧”体现在哪？谭金爱介绍，在软件方面，图书馆引入广州市少年儿童图书馆和海珠区图书馆的通借通还系统。硬件方面，设立了电子阅览区，还引入广州少年儿童图书馆少儿馆的资源，适合低学段孩子阅读的电子资源相比以前更为丰富。此外还有化身为舞台的“朗读亭”，孩子们可以在舞台上表演，转播到各班的电视上收看。

据介绍，海珠区一直重视图书馆建设，目前拥有总分馆、服务点、社区图书服务点共计34个，其中与社会力量共建分馆/服务点18个。