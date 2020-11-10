教育“三扶”：确保适龄青少年“一个不落”

近日，广东省下达2020年学生资助资金74.36亿元，比去年增加2.62亿元，受助学生约305万人次。我省约14.5万名家庭经济困难学生申请助学贷款约11.6亿元。

近日，广东省下达2020年学生资助资金74.36亿元，比去年增加2.62亿元，受助学生约305万人次。我省约14.5万名家庭经济困难学生申请助学贷款约11.6亿元。

公平而有质量的教育，承担着阻断贫困代际传递的重要使命。

近年，我省教育系统紧紧围绕“两不愁三保障”任务要求，坚持实施扶志向、扶学业、扶生活教育“三扶”工作，取得了阶段性成效，确保适龄青少年受教育“一个不落”，应入尽入，应返尽返。

控辍保学“一个都不能少”

母亲身体虚弱、丧失劳动能力，爸爸挖松香勉强养活一家人……肇庆启聪学校的七年级学生阿枝有辍学念头，希望早日外出打工减轻生活压力。老师们下乡家访做思想工作，有关部门加大资助额度、为其解决后顾之忧，让阿枝得以再次安心入学。

多年来，国家助学金、肇庆市教育基金和弘毅助残基金对该校学生进行资助，共惠及1408人次，资助金额达162万元。该校通过多项措施，努力守护每位残疾孩子的上学梦，让上学路上不落下一个人。

加大对贫困地区、贫困人口的教育扶持力度，我省把发展教育作为挖穷根的根本性举措，狠抓控辍保学，全面提升义务教育普及水平。

“每逢寒暑假，我的孩子就去打工，进喇叭厂做流水线工、到小餐馆当服务生……”梅州市丰顺县丰顺中学的老师在家访的时候了解到，该校学生小婷为了攒学费，在假期里每天打工10小时。因为家庭经济拮据，她曾数度产生退学的念头。

经学校上报、被认定为家庭经济特殊困难学生后，她申请到了国家助学金与营养补助金，学习、生活支出得到了基本保障。自此，小婷更加珍惜来之不易的读书机会，离大学梦更近了。

与阿枝、小婷境遇相似的学生还有很多。如果少了政府、学校的及时监测和精准帮扶，他们可能就此失学，再难以继续学业，实现人生的更多可能。

锁定贫困地区，不留死角。切实从最困难的地区做起，聚焦薄弱学校，做到精准扶弱。

近年来，我省紧紧围绕“两不愁三保障”任务要求，扎实推进控辍保学，省教育厅先后印发了《关于进一步做好疑似辍学学生情况摸排及劝返复学工作的通知》等系列文件，部署开展控辍保学专项行动，指导要求各地做好疑似失学辍学学生的摸排及劝返工作。

今年初，省教育厅专门印发《致地级以上市人民政府分管教育工作领导同志的一封信》《2020年教育工作重点任务告知书》，进一步明确工作目标，逐步分解任务，重点抓好建档立卡学生劝返复学工作，认真做好适龄残疾儿童少年招生入学。

省教育厅相关负责人介绍，截至10月15日，我省控辍保学工作完成率已达到99.89%，疑似辍学学生人数由31201人下降至20人，其中建档立卡贫困家庭辍学学生已实现动态清零。

特殊教育“全覆盖、零拒绝、提质量”

梅州市平远县特殊教育学校统计，30%的在校学生身处深度贫困家庭、40%的贫困家庭需要资助。近3年，该校开展师生“一对一”结对帮扶活动，与爱心人士走访了逾70户重度残疾儿童家庭，累计爱心送教次数200余次；积极争取当地爱心企业捐资助学，合计约2万元，用于鼓励孤残学生及家庭克服生活困难，努力成人成才。

盲聋哑儿童属于特殊学生群体，如何增强其智力水平和自信心？该校在加强常规办学的基础上，实施康复融合教育，注重语言障碍儿童康复培训。为了提升残疾学生的生活自理能力，学校进一步加大职业教育投入力度，建设了家政实践基地，力求通过铺床、叠被、穿衣、扫地、做饭、炒菜等生活场景的训练，让学生具备基本的社会生存能力。

为保证残疾儿童“应学尽学”“应助尽助”不漏一人，我省不断深化改革，加强特殊教育质量提升建设。

广州市启聪学校开发了多项校本课程，承办“立德树人，多元高效”高中教学研讨活动，提升学生对课堂的适应度；佛山市顺德区启智学校积极建构起了“教育人性化、生活教育化”的课程模式，开发出了一套适合中重度智力障碍儿童的校本课程，并编写出近60万字的教学指导用书。

课程的开发和实施，让残障学生建立了基本的行为规范，参与正常的社会生活，实现自食其力。

今年4月起，省教育厅严格对照国家到2020年残疾儿童少年义务教育入学率达到95%以上的目标要求，要求各地市教育部门要统筹做好残疾儿童少年的招生入学工作，同时要根据适龄残疾儿童的残疾类别和残疾程度，以及其接受教育和适应学校学习生活的能力等因素，有序做好适龄残疾儿童少年的入学评估工作，按照“全覆盖、零拒绝”和“一人一案、分类安置”的原则，参照控辍保学工作要求，以融合发展为导向，以普通学校为特殊教育发展主阵地，优先通过随班就读、特教学校就读和送教上门三种方式进行安置。

省教育厅逐一指导各地全面开展残疾儿童少年义务教育入学数据核查比对等工作，建立了定期通报制度。截至2020年11月4日，全省共有12365名适龄残疾儿童得到了妥善安置，其中，安置到义务教育学校学生共9523人，其中普通学校就读3989人、特殊教育学校1939人、送教上门3595人，义务教育安置率达到98.01%；安置到学前教育机构1372人，安置到康复或其他机构1470人。

“确保每位适龄残疾儿童少年都能够依法接受义务教育，努力教育他们成为社会的有用之才。”肇庆启聪学校负责人认为，守护每一个残疾孩子的上学梦、成才梦是脱贫攻坚的题中之义。

资助帮扶“为优秀困难学生插上翅膀”

教育扶贫在脱贫攻坚中具有基础性、先导性、根本性的地位。

“学习是我唯一的出路，有了扶贫工作组的鼓励和支持，农村孩子也可以通过高考改变自己的命运！”梁朝森今年高考考了629分，是肇庆市封开县高考理科总分第一名。

据杏花镇扶贫办介绍，梁朝森家是建档立卡低保户，政府部门通过教育补助、低保政策、产业帮扶等脱贫攻坚的工作措施，消除了梁朝森对学费的担忧。

知识改变命运，是家庭困难、学习优秀的孩子们心中最重要的信条。教育补助给他们“插上翅膀”，助他们考上大学，飞得更高更远。

梅州女孩婉婷是建档立卡户的孩子，贫困的家庭环境并没有压垮她好学的上进心，虽然在学习期间要承担繁重的家务，但她的成绩一直保持在班级前列。2016年始，她的家庭便受到相应的资助，大大减轻了她的压力。

2018年，婉婷作为梅江区联合中学志愿者协会会长，带领该校获得了“广东省中学生志愿服务示范学校”的荣誉称号，还以“学生青年志愿者”代表的身份当选共青团广东省第十四次代表大会代表。

今年是省教育厅学生资助工作“质量提升年”。相关部门进一步健全学生资助政策体系，完善工作机制，提高学生资助工作治理水平，推动全省学生资助工作高质量发展。

为全面落实建档立卡学生免学费和生活费补助政策，广东省提出“六个更加”，要求资金发放更加精准及时、工作制度更加完善规范、数据管理更加全面高效、监督指导更加聚焦有力、整治整改更加落地见效、应对疫情更加主动纾困。

机制理顺了，各项工作反应更快速，为民纾困做在了前头，让贫困学生再无后顾之忧。截至7月，省财政提前预拨资助资金51.33亿元，受助学生约318.2万人次。

“做好资助帮扶工作的同时，我们要讲好家庭经济困难学生励志成才的故事，鼓励更多‘农村娃’勇敢追梦。”省教育厅相关负责人表示，下一步，广东省将继续按照国家和省有关决策部署，调整完善学生资助制度，落实好各项资助政策；加大政策成效宣传，充分利用网络、新媒体等多渠道多形式，丰富学生资助宣传内容和效果。