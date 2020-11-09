“深”度融入 “珠”联璧合　勇立潮“头” 华南理工携手特区走上新征程

作为“南方工科院校的一面旗帜”“双一流”建设A类高校，一直以来，同样有着创新与改革基因的华南理工大学，扎根粤港澳大湾区，秉承“融入发展促发展”的办学理念，在人才培养、科研创新、成果转化等多方面，为以深圳、珠海、汕头为代表的经济特区的发展，提供了巨大助力，作出了突出贡献。

近日，中共深圳市委、深圳市人民政府向华南理工大学发来感谢信，感谢学校对深圳经济特区的关心支持。贺信指出，衷心希望华南理工大学继续关心支持深圳经济特区改革发展工作，充分发挥人才培养、科研创新、成果转化等方面优势，为深圳抢抓“双区”建设和综合改革试点重大历史机遇提供助力，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大贡献。

作为“南方工科院校的一面旗帜”“双一流”建设A类高校，一直以来，同样有着创新与改革基因的华南理工大学，扎根粤港澳大湾区，秉承“融入发展促发展”的办学理念，在人才培养、科研创新、成果转化等多方面，为以深圳、珠海、汕头为代表的经济特区的发展，提供了巨大助力，作出了突出贡献。

首开先河 “三创”人才融入特区

从上世纪90年代在全国率先提出“三创型”人才培养目标，到2019年正式启动“新工科F计划”，华南理工为社会特别是深圳、珠海、汕头特区培养出一批又一批优秀的创新创业人才。他们在改革开放的热土上挥洒汗水，改革创新，砥砺奋进。

据统计，上世纪90年代，包含特区在内的珠三角企业负责人、工程师群体中近60%为华工校友。如“华工三剑客”中的创维集团黄宏生、康佳集团陈伟荣，格力集团创始人朱江洪，中集集团麦伯良，宝能集团姚振华，腾讯创始人之一张志东，都在特区扎根，创办或带领企业成长为一方巨头。目前，由深圳、珠海、汕头的校友创办和领导的上市企业有50余家。

沐浴着优秀的学风，乘着改革开放的东风，近年来，华南理工大学新生代创新创业英才辈出，陈第、罗锐邦、黄冠、王一、陈国强、胡振宇等多名校友，以及殷盼超教授上榜“福布斯中国30岁以下精英榜”。其中罗锐邦、王一是土生土长的深圳人，也在深圳获得了创新创业上的飞跃。深圳市艾肯麦客科技有限公司董事长、1999级机械电子工程专业张伊校友凭借独特的创业理念、新颖的创业项目、严谨的商业模式等，荣获“深圳十大创客”称号。据统计，近五年来，约有8880名华南理工学子们投身特区建设浪潮，其中到深圳特区发展的毕业生近90%。

成立于1987年，如今发展为全球领先的信息与通信技术企业的华为技术有限公司，是特区企业中的佼佼者。目前华南理工约有3000名校友在华为工作，其中大多数已经成为华为的中坚力量。作为华为员工来源和产学研合作对象中的头部高校，围绕人才培养和科研合作，学校近期与华为签订了战略合作协议，并共建华为信息与网络技术学院创新人才中心。

2009年起，学校与深圳华大基因研究院联合组建基因组科学创新班，共同培养基因组前沿学科拔尖创新人才。截至目前，基因组科学创新班学生已有99人次以并列第一作者或署名作者身份在Nature、Science、Cell等国际顶级期刊发表81篇论文。“基因组科学创新班”模式被誉为“我国本科人才培养的奇迹”、一场“静悄悄的教育革命”。Nature杂志就此发表社论，认为华南理工大学“基因组科学创新班”模式“不仅为基因组学、生命科学研究，而且为所有的教育和培训提供了一种可资借鉴的创造性方法，全世界都应该来考虑这个问题”。

华南理工优秀人才融入特区的改革创新、与特区共成长的案例不胜枚举。2018年，在改革开放40周年之际，华南理工大学与招商蛇口等企业签订合作协议框架，构建协同育人，可持续发展的战略合作伙伴关系，勇立时代潮头。学校在珠海多家龙头企业挂牌“华南理工大学本科教学实践基地”。在港珠澳大桥的建设中，有56位研究生直接参与了大桥建设，多位科研人员参与了项目难题的技术攻关，多个专业的校友们参与到了大桥的建设中来，为这一世界工程奇迹贡献了“华工力量”。近期，为进一步推进生物医药创新人才培养，学校又携手深圳信立泰药业股份有限公司培养医药产业精英人才，打造“名企+名校+优生”的创新人才培养模式，培养具有学习力、思想力和行动力的医药产业“三创型”人才。

华南理工大学还探索并通过多种形式服务特区发展的人才需求。目前，继续教育学院在深圳、珠海、汕头三个经济特区的校友已突破3万人，在校学生7343人。在校生及校友遍布于政府机关、企事业单位等各行各业，成为企业家、工程师、高技能产业人才，涌现出“全国人大代表”“全国五一劳动奖章”“深圳市劳动模范”“汕头市劳动模范”“珠海匠心”等一批先进人物。全国人大代表、全国劳模、2018级行政管理专业的谢坚，网络教育专业毕业生、国家高新技术企业深圳尚亿芯科技有限公司的创始人牛文斌是其中的优秀代表。

顶天立地 创新驱动支撑特区

面对深圳、珠海、汕头产业发展需求，华南理工紧密联合经济特区高校、科研院所、企业等科研单位，围绕新一代信息技术、智能制造、高端装备制造、绿色低碳、现代农业、生物医药、新材料、现代工程技术等重点领域，共同开展基础前沿研究和关键核心技术攻关，联合承担了一批国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家重大科技专项、科技创新2030、广东省重点领域研发计划等重大重点项目，近五年来，总经费超3亿元，为以深圳、珠海、汕头为代表的经济特区的产业发展提供了重要支撑。在科研平台建设方面，华南理工在人工智能、海洋信息网络、合成化学等领域组建多个优势科研团队，全力参与鹏城实验室、南方海洋科学与工程广东省实验室（珠海）、化学与精细化工广东省实验室建设。

近五年，随着校企产学研合作不断加强，华南理工与深圳、珠海、汕头等三个经济特区企业的合作领域不断拓展，合作经费大幅上升，达2.68亿元。华南理工对深圳特区支撑作用尤其显著，与深圳企业产学研合作达430项，合作经费近2亿元，有力支撑了深圳特区相关产业的跨越式发展。

同时，华南理工积极强化与深圳、珠海、汕头等地龙头企业的沟通，以共建校企研发机构的形式在人才、技术、资金等方面形成了紧密合作。近三年，学校就与华为、中集集团、金山软件、劲拓、优必选等深圳、珠海上市公司、龙头企业合作共建了11个校企共建研发机构。

例如，为进一步推动5G通讯技术发展，2019年与华为公司联合共建“华南理工-华为天线基础技术创新实验室”，共同研发的天线产品已进入商业应用领域。与此同时，双方在5G通讯、声学、人工智能等领域合作联合研发超过60个项目，共同探索面向未来的前沿科学和应用技术。“华南理工大学-金山办公软件联合实验室”研发的幻灯片结构化识别技术已经实装到最新版WPS软件中，实现了一键美化、文本转图示等功能，实际用户数已经达到千万级别。华南理工的“印刷OLED显示”技术等7项超过500万元市场估值的专利技术增资入股广东聚华有限公司，共建的国家印刷及柔性显示创新中心对重大科技成果进行孵化和产业化，使深圳发展成为OLED产业重大共性关键技术的供给源头及区域产业集聚发展的创新高地。

与珠海共建的华南理工大学珠海现代产业创新研究院，自建院以来，先后遴选了10个科研能力强、成果转化潜力大、与珠海产业契合度高的科研创新团队和10个省部级重点实验、工程中心进驻珠海，高质量推进在珠海的科研创新工作。推动学校科研团队与近110多家珠海企事业单位开展了超过200多项产学研合作。5年间已在珠海获批建设国家级众创空间、广东省新型研发机构、广东省众创空间试点单位、博士后创新实践基地和5个广东省工程技术研究中心；申请发明专利等知识产权170多件，授权50余件；发表高水平论文140多篇。研究院搭建起“华工创新”众创空间及相关服务体系并建成15000平米高标准研发、中试和企业孵化场地，为珠海引进2.7亿创投基金。累计孵化43家科技创新型企业，孵化企业直接营收总额超6000万元。助力珠海智能制造、新材料、新一代电子信息等高新技术产业等现代产业发展，不断提升珠海城市综合竞争力。

咨政建言 “华工智慧”服务特区

2016年，公共政策研究院向中央提出创设“环珠江口湾区”，2017年3月，中央政府工作报告首次提出“粤港澳大湾区”概念成为国家战略之一。

华南理工以服务党和国家工作大局为使命担当，以智库为重要阵地，积极发挥以公共政策研究院、粤港澳大湾区发展广州智库等为代表的智库群力量，主动对接粤港澳大湾区国家重大战略需求，特别是在为以深圳、珠海、汕头为代表的经济特区发展方面积极献智献策，积极为特区发展提供“华工智慧”和“华工力量”。

以《决策参考》《华南理工智库专刊》《公共政策研究内参》等作为载体，学校针对粤港澳大湾区、经济特区发展组织报送了一批高质量的决策咨询报告。例如，郑永年教授提出以“穗深港合作”为基础推进粤港澳大湾区建设，以及以深圳先行示范区建设为案例提出打造“地域嵌入型经济”观点；丁焕峰教授提出加强大湾区科技创新协同推进广深港澳科技创新走廊建设等。学校通过一系列咨政报告为“粤港澳大湾区”、经济特区发展建设积极提供支持，政策影响力不断提升。

华南理工大学建筑设计研究院有限公司建筑文化遗产保护设计（古建团队）负责人李哲扬博士，受汕头市邀请为当地历史建筑文化的挖掘保护与宣传推广，提供了学术顾问服务。

“横琴起步虽晚，但是可以通过‘换道超车’成为未来国际滨海旅游的引领者。”去年５月，华南理工大学广东旅游战略与政策研究中心主任吴志才教授分享了他关于横琴开发国际休闲旅游岛的关注点和发展建议。吴志才曾担任广东省全域旅游、珠三角旅游规划等省级课题专家组组长，在区域发展战略与旅游规划、乡村振兴与旅游扶贫、全域旅游与文旅融合、城市休闲与会展策划等方面产出了系列研究与实践成果。

近年来，学校与深圳、珠海、汕头开展哲学社会科学领域的科研合作，累计承担哲学社会科学类项目185项，经费4400多万元。特别是2020年学校承担了“支持深圳加快构建与国际接轨的开放型经济新体制研究”等专项项目，支持深圳建设“中国特色社会主义先行示范区”。

通讯员：许颖 卢庆雷