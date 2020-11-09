优胜者将获本科“入读券”！全省中职粤菜师徒珠海PK厨艺

大赛成绩优异者可以免试上对口高职，甚至可拿到升读本科的机会。

8分钟完成一道炒青椒土豆丝，粗细均匀，0.2*0.2厘米，成品净重量不少于300克；雕刻作品要求在60分钟内完成，主题拼盘围绕广东文化特色开展，主题鲜明；45分钟内完成16道以上褶子的提褶包制作，以鱼为主题的粤菜风味比拼等等，一道道作品从制作到上桌，无一不体现选手们的高超技艺和职业素养，这不仅是厨艺展示的盛会，也是艺术作品的展台。

7日，2019—2020年度广东省职业院校学生专业技能大赛烹饪赛项（粤菜师傅传承组）实操部分在珠海市第一中等职业学校心华校区举行，来自全省各地市40所中职学校共计160名选手参加了该赛项的比赛。此次烹饪项目竞赛包括理论考核、粤菜风味、广式点心、主题拼盘、食品雕刻五项内容。比赛旨在加强我省各中职学校之间的交流与合作，搭建烹饪工艺与营养、餐饮管理专业建设平台，深化专业教学改革、优化课程设计、提高教学质量。同时为各中职学校烹饪工艺与营养、餐饮管理等相关专业学生提供一个充分展示的平台，提升中职学生的餐饮管理和操作技能，促进我省中职学校烹饪工艺与营养、餐饮管理等相关专业师生同行业专家之间的学习交流，更好的为广东省旅游餐饮业服务。

大赛成绩优异者可以免试上对口高职，甚至可拿到升读本科的机会。此次大赛由广东省教育厅主办，珠海市教育局协办、珠海市第一中等职业学校（下称“珠海一职”）承办；严格按照国家比赛标准，紧跟行业时代的需求，对接烹饪行业标准、岗位技能要求，重在测评烹饪专业人才基本功、实践技能、临场心理和身体素质等的综合能力；现场观摩区设置视频直播平台和照片直播平台，让各学校领队在场外就能看到比赛的全过程，公平公正、阳光透明，引领了中职院校烹饪专业的发展方向，充分展现了各参赛院校最优秀的教学成果。

资深中国烹饪大师、粤菜烹饪职业教育泰斗黎永泰在接受南方+记者采访时表示，中职学校技能大赛的举办，不仅可以集中展现中职学校人才培养的内涵，即素质、知识、技能和检验人才培养质量，更可以促进学校和行业、企业，学校和学校之间的交流与合作。

参赛选手统统使出看家本领，不一会儿香味扑鼻，菜品上桌，色香味俱全。“我做的这道菜一直比较受欢迎，大家每次都会吃光，我觉得把菜做好了，就是对‘光盘行动’最好的奉献”。参赛选手骄傲地说道。

值得一提的是，本次竞赛通过广泛倡议、计划采购、厨艺比拼等环节生动阐释“光盘行动”。如参赛选手通过切土豆丝展示精湛刀工，而切好的土豆丝会作为烹饪食材用于厨艺比拼环节。在食材采购方面，严格按需采购净菜食材，把厉行节约贯穿活动始终，同时注重垃圾分类，减少厨余垃圾处置中间环节。现场制作的菜品既是厨王争霸的比赛作品，也是参与人员的纪念品，现场取消了往年的展示环节，改为图片直播展示，设有打包处让参赛选手及时打包取走，竞赛的过程，也是实实在在“光盘”过程。

烹饪专业是珠海一职的品牌建设专业，学校辅导烹饪专业学生参加各级各类技能大赛成绩显著，学生近六年来荣获省中等职业学校技能大赛烹饪项目的一等奖16名，国赛二等奖2名，三等奖3名的骄人成绩。深厚的烹饪专业建设底蕴为学校成功承办本次大赛创造了有力条件，学校对此次大赛高度重视，成立了大赛承办活动领导小组和办公室，设置了综合小组、宣传组、接待组、技术组、后勤组、安保组、志愿组等7个工作小组，明确分工，细化职责，保障有力；一切工作严格遵照省职业院校技能大赛组委会的指导要求，注重细节，追求服务工作的标准化、规范化、流程化，确保服务质量和实效，让本次大赛成为学习、锻炼和提高的机会，成为展现学校文化内涵及师生精神风貌的窗口，成为检阅自成教育成效的平台；承办工作得到了上级领导、大赛组委会、参赛领队、指导教师及选手的一致好评。