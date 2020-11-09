以网红名师名校引领变革 南海启动国家级信息化教学实验区建设

大力推进信息技术与教育教学的深度融合，南海又有新动作。

大力推进信息技术与教育教学的深度融合，南海又有新动作。11月5日上午，南海区教育局召开“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区启动仪式。会议同时正式揭牌成立“南海区在线教育中心”“南海云课堂教学研究中心”，授牌首批“南海云课堂”在线教育基地，聘用专家组成员以及168位在线课堂优秀教师，致力让网红名师名校成为引领育人方式变革的先锋。

“南海敢为人先，工作措施落实到位，我对佛山南海的实验区建设充满信心。”教育部基础教育司司长俞伟跃为南海实验区建设做专题辅导报告时强调，教育过不了网络信息化这一关，教育现代化就无从谈起。实验区工作要放在基础教育改革大背景下进行，切实满足优质公平教育的新需求，着力构建高质量教育新体系，进一步推动区域教育高质量发展。

打造南海“云课堂”

首批14校获在线教育基地授牌

今年7月，教育部发布《关于“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单的公示》，其中，佛山市南海区成功入选，成为全省四个入选的市、区之一。此次召开启动仪式，标志着南海实验区建设正式推进。

在与会人员的见证下，“南海区在线教育中心”“南海云课堂教学研究中心”正式揭牌成立。石门中学、南海中学、南海实验中学、南海外国语学校、石门实验学校、石门实验中学、和顺一中、西樵初级中学、九江镇初级中学、南海实验小学、灯湖小学、大沥中心小学、松岗中心小学、有为小学作为首批“南海云课堂”在线教育基地，正式接受授牌。

在南海区在线教育中心的七、八楼，共设置了8个云直播课堂，每个直播室都配备了台式电脑、平板电脑和直播数据看板，能实时看到当前做题人数、直播课前的做题测评调研单、课堂互动等内容。南海区在校教育中心相关负责人表示，云直播课堂配套设施完善，且有专业教学团队的辅助，能为教师提供更专业的课堂直播，未来会相继投入到各个学校。

依托教育部和广东省实验区专家组，南海区还建立高校合作对接机制，成立南海实验区专家指导委员会，特聘华东师范大学李政涛教授、华南师范大学谢幼如教授、清华同方教育研究院、大湾智慧教育研究院胡见阳博士为南海实验区首批指导专家，充分发挥高校、科研院所的学术引领作用，为实验区建设提供理论与技术支撑。同时，南海也聘请了首批南海云课堂学科在线教育名优教师，涵盖全学段、全学科。

佛山市委常委、宣传部部长郭长勇表示，佛山一直以来都高度重视教育信息化建设和教育教学融合创新工作。“十三五”期间，佛山市引入人工智能技术，实施“互联网+教育”行动计划，成为了全国教育信息化试点市。目前，全市所有中小学实现了宽带校校通，所有教室实现了多媒体化，教育信息化已经成为佛山市教育的一张靓丽名片。

“希望南海区能稳步推进工作，努力形成行之有效、可复制、可推广，经得起实践检验的研究成果，创建品质教育、智学南海的教育新生态，为全市的教育信息化和教育现代化发展举旗子、探路子、做示范。”郭长勇说。

创建“智学南海”新生态

以网红名师名校引领育人方式变革

作为广东省四个国家级信息化教学实验区市区之一，南海区将如何全力推动实验区建设？会上，南海区教育局局长张苑发表示，南海将推进“163+N”工作计划，以育人为中心，深入开展“智能+课程”生态工程、“深度课堂”改革工程、“阅读素养”培养工程、“精准教研”工程、“人工智能教育”工程、“感知治理”工程这“六大工程”，为学生和教师提供信息技术支撑的全、实、精、深服务，形成“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的新型教育治理体系。同时，南海区将重点打造在线教育中心、培育网红名师名校、持续推进“书＋网”阅读行动。

“南海云课堂”是实施实验区“163+N”工作计划的重要工程之一，这背后离不开名师的支撑。基于此，南海区将通过整合区内名师、名校资源，打造名师名校在线课堂，培育一流网红课程、一流网红学科、一流网红教师、一流网红名校。

网红名师将提供三大方面的服务：一是在南海云课堂菜单式投放名师精品课程；二是提供名师与任课教师在线答疑、名师与薄弱学校同步课堂、线上线下答疑、名师慕课等4种在线答疑模式；三是通过分析学生的在线学习情况推送个性化课程邀请。目前，168位在线课堂优秀老师已经准备就绪，涵盖全学段、全学科。

为顺利开展后续工作，南海区教育局将与佛山电视台及其合作伙伴一起携手打造南海名师名校在线教育公共服务体系，让50多万南海学子共享优质教育资源，助推区域公平、优质、均衡发展和育人质量的全面提升。

“实验区是干出来的，不是说出来的。”广东省人民政府教育督导室主任督学李璧亮提出，要大胆引入市场机制，开创优质教育资源供给侧改革的新路径，做强南海区特色品牌，成为全省教育高质量发展的排头兵，并努力形成可复制的实验区经验和品牌。

立足基础教育改革大背景

推进区域教育高质量发展再迈进

南海能够从全国众多参评的市、区中脱颖而出，是基于南海推进教育与信息技术深度融合的扎实基础。近年来，从“教育基础统筹管理服务平台”的构建到上个月“南海教育物联网大数据平台”的启动，南海区在整合本地各类教育资源基础上，形成资源配置与服务的集约化、效益化、优质化发展目标，全区信息化基础环境明显提升。

目前，南海区中小学校共220所，提前十年实现“三通二平台”全覆盖，课室多媒体电教平台全覆盖，信息技术课程开设全学段覆盖，拥有基于移动终端学习的实验校有近60所，形成研究链全学段覆盖，教师信息技术应用能力培训多层面覆盖，学生家庭宽带接入也基本实现全覆盖。

此外，自2017年以来，南海区为推进教育教学改革和教育信息化融合创新应用，启动了“新基础教育”实验研究项目、基础教育质量监测研究项目、“中国新样态联盟试验区暨实验学校”项目、中小学生“阅读素养”培养计划等一系列改革项目，有效推动了“课堂革命”。

通过一系列探索，南海的教育信息化改革屡获殊荣。2014年，南海区荣获“全国首批区域教育信息化创新应用典范特别奖”；2015年成功举办“全国基础教育信息化应用现场会”；2018年“新课堂”参加全国基础教育信息化应用成果展示，得到好评；2019年南海区教育信息化发展模式成功入选全国基础教育信息化优秀案例。

“实验区建设，要处理好线上和线下、内部与外部、信息化素养与身心健康发展之间的关系。”俞伟跃表示，实验区下一步工作要放到整个基础教育改革发展的大背景下进行，深刻把握新时代教育改革发展的几大重点问题，把握“十四五”期间教育改革发展面临的新形势，深刻认识理解人民群众对优质公平教育的新需求，切实把实验区工作作为推动本地教育教学改革、提供公平而有质量教育的有力支撑和重要抓手，着力构建高质量教育体系，进一步推动区域教育高质量发展。