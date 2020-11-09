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广东教育经费全国第一，教育质量亦应力争全国第一

2020-11-09 08:46 来源：南方都市报
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　　11月3日，教育部、国家统计局、财政部发布2019年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2019年全国教育经费总投入首次超过5万亿元，比上年增长8.74%。国家财政性教育经费首次超过4万亿元，占GDP比例为4.04%。其中，广东省一般公共预算教育经费达3217.77亿元，位列全国第一，也是全国唯一突破3000亿元的省份。

　　教育质量需要以一定规模的资金投入作基本保障，一个国家财政性教育经费占GDP的比例，是国际上评估教育投入状况的通行标准，而4%则被视为一国政府教育经费投入的基准线，或更准确地说，是最低红线。根据世界银行的统计数据，1990年，美、英、日的同类指标已分别达到5.2%、4.9%和4.7%，同为发展中国家的印度，该比例一直在4%的基准线以上，其对互联网人才的培养与输送，成果十分突出。

　　我国2012年达到4%的目标以来，已连续八年保持在基准线以上。不过，需要注意的是，仅仅达标还远不足够，新一轮科技革命及国内大循环的背景之下，对高素质人才的需求会愈加强烈，仅仅达到基准线的教育投入，难以满足我国发展的速度与对高质量发展的追求。尤其对于国内的发达地区而言，如GDP稳居第一多年的广东，要获得进一步的发展，对公共教育投入需求的增大是可见的趋势。

　　2019年，广东省一般公共预算教育经费达3217.77亿元，位列全国第一，也是全国唯一突破3000亿元的省份，对教育的重视值得肯定。但同时需要指出的是，不能忽略广东庞大的人口基数这一客观条件。广东的常住人口总量已连续十三年位居全国第一，根据广东省统计公报，截至2019年末，广东全省常住人口已高达11521.00万人，较常住人口第二大省山东省多1450.79万人，且最近3年，广东常住人口每年净增数都在170万以上。作为GDP第一、常住人口第一的大省，广东一般公共预算教育经费全国第一，并不意外，可以说是应该做到也必须做到的。

　　广东要取得更好的发展，要培养并留住高素质人才，应分的一般公共预算教育经费全国第一必须做到，而在教育投入、教育质量的追求上，还应当做得更好。

　　实际上，今年广东在教育投放上最亮眼的数据，不是上述应该做到的“全国第一”，而是在全国幼儿园及小学阶段的生均一般公共预算教育经费上的“增长最快”。广东省的幼儿园与小学生均一般公共预算教育经费，分别同比增长12.3%与9.8%。这一数据意味着，广东的教育投放不仅是因为人口众多而总量大，更是平均每个学生得到的教育投入多，而且，投入增长最快的是难有短期成效而被忽视的K12基础教育阶段。这一数据显示着广东在教育方面的远见，以及对人才培养的重视与决心。

　　与此前教育经费投入偏好于见效快的高等教育类似，在任何一个阶段的教育经费投入上均会偏好“看得到成果”的硬件改善，例如，翻修教学楼、操场、花坛或完善教室、添置学习设备等，而难以量化却对教育质量影响很大的师资、学习环境与氛围、学生心理关注等软件问题，却较少成为经费投入的重点。希望在K12投入快速增长的广东，也能在对教育质量的追求上显示出同样的魄力与决心。力争教育质量的全国第一，也应当成为广东的目标。

编辑： 罗予岐

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