佛山：把劳动课开进田野里

要集中人、财、物的力量做好学校、家庭与社会间的良好互动，基地建设的配套管理以及评价体系的深入研究，进一步将佛山市劳动教育推向新的水平。

促进人的全面发展，劳动教育不容忽视。11月4日，佛山市教育局在肇庆市怀集县诗洞镇组织开展佛山市校外劳动教育实践现场观摩交流活动，观摩了华附南海实验高中学生“学农”实践活动现场，各区教育局负责人、部分学校校长现场分享经验并作工作探讨。

“劳动教育是当前我们推行素质教育的重要内容，是我们全面贯彻党的教育方针的重要内容，是学生适应社会生存与发展的必要条件。”佛山市教育局副局长胡英表示，要集中人、财、物的力量做好学校、家庭与社会间的良好互动，基地建设的配套管理以及评价体系的深入研究，进一步将佛山市劳动教育推向新的水平。

坚持“学农”活动16载，将劳动教育课开进田间

11月2日，华附南海实验高中高二年级1400多名师生奔赴肇庆怀集县诗洞镇进行为期5天的“学农”活动。与当地村民同吃同住同劳作的第三天，穿着蓝白色校服的学生在稻田里手持镰刀，半弯下腰，割起水稻来动作已非常娴熟。

华附南海实验高中“学农”活动已连续开展16载。活动期间，除了参与农活劳动外，学校还充分利用农村当地的人文、自然资源组织学生开展课题研究学习、社区服务实践，参与社区服务，包括慰问孤寡老人、修路、清洁村庄公共卫生、辅导初中（小）学生课程等；每个班要在田间地头，开展一系列“实地课堂”活动。

“几天‘学农’下来我的收获很大，让我更懂得了适应农村环境，学会与人相处。特别是站上讲台支教的时候，感觉自己在传递正能量，也更清晰自己未来的方向，作为高中生我们应该把整个世界当作教科书，从这个角度讲我觉得学校开展的劳动教育很有意义。”华附南海实验高中高二（24）班学生施婉清说。

“劳动教育不仅局限于田间地头的生产，‘学农’只是我校开展劳动教育的形式之一。我们要把研究性学习与培养科学精神、创新精神相结合，用完整的现代教育树立高素质的现代人，让学生在实践中健全人格，实现核心素养的全面提升。”座谈会现场，华附南海实验高中校长梁建伟作学生学农实践活动经验分享。

生活即教育，社会即学校。从2004年以来，学农活动在诗洞镇开展已经有16年。诗洞镇党委书记朱志勇介绍，为确保华附南海实验高中学生“学农”期间的各项工作顺利开展，镇党委政府全力做好各项筹备工作，为广大学子提供医疗卫生、道路交通安全、社会治安等服务保障，落实点对点对接和全方位的跟踪和服务，确保活动安全有序开展。“学农”期间，学生与农户家建立了深厚的感情，更加理解父母的艰辛，学会珍惜，懂得关爱，真正树立正确的世界观、价值观和人生观。

校内外实践形式多样，将劳动教育纳入综合素质评价体系

劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，佛山市在推进素质教育的进程中一直重视开展劳动教育。今年9月初，佛山市教育局印发了《佛山市加强中小学劳动教育行动计划》，明确从本学期起，佛山全市中小学劳动教育课每周不少于1课时，每学年设立劳动周，劳动素养评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，为高一级学校录取的重要参考或依据。

佛山各区、各学校如何贯彻落实劳动教育？推进过程有哪些特色举措？会议现场，各区教育局负责人、部分学校校长代表也介绍了本区、本校学生校外劳动教育实践活动的做法。

“开展劳动教育，安全保障工作是我们的首要抓手。”南海区教育局三级主任科员李明伦介绍，南海从区级层面做好基本的总体规划外，还根据各学段差异性建立多维的劳动教育形式，通过加强校内和校外关系，让职业教育走进普通教育课堂，为中小学生身心健康成长不断探索新路。

全面推进全市中小学劳动教育工作，在2022年前，佛山计划创建市级劳动教育特色学校30所，提高全市学校劳动教育整体质量。目前，顺德区联合多部门认定了17个区级青少年社会实践与劳动教育基地，同时多元推进，构建劳动教育实践体系。

“一方面，我区建立‘劳动教育+综合素质评价’双向并举的评价机制，将劳动实践成效计入新高考综合素质评价平台；另一方面，我区推动‘生涯教育+劳动教育’相融合的教育模式，助推学校与企事业单位建立合作关系，建立职业体验实践基地。”顺德区教育局财务基建科科长邹景起说。

“华附南海实验高中‘学农’活动之所以能够打造成该校一张响亮的教育名片，贵在统一思想，强化责任，勇于坚持。目前各区劳动教育发展情况依然参差不齐，必须要在新的起点上积极思考，全面铺排、谋划和推进。”胡英表示。