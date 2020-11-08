“外研社杯”全国英语演讲、写作、阅读大赛(广东赛区)决赛在中大新华举办

今年增加了“外研社杯”写作、阅读大赛两大赛事

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘赟 刘英）11月7日至8日，2020年全国大学生英语演讲比赛广东省分赛暨“外研社杯”全国英语演讲、写作、阅读大赛(广东赛区)在中山大学新华学院（以下简称“中大新华”）举办。本次大赛由广东省教育厅主办，外语教学与研究出版社协办，中山大学新华学院承办，共有来自全省近65所高校的600余名选手同台竞技。省内各高校知名外语专家及外籍专家Kornel Tomczyk博士担任此次大赛评委。

据悉，该项赛事已连续两届在中大新华举办，除英语演讲大赛外，今年增加了“外研社杯”写作、阅读大赛两大赛事，为广东省大学生提供了全面展示英语能力、沟通能力与思辨能力的综合平台，也为大学英语教育的改革与探索提供了互学互鉴的交流平台。

值得注意的是，英语演讲大赛包括即兴演讲、定题演讲等部分，比赛融入了学术性、思辨性、拓展性、创造性等要素，演讲题目涵盖抗击新冠疫情、全球挑战应对、新时代担当与奉献精神等选题，紧跟当下社会热点，选手们在舞台上充分展示出语言能力、思维能力、跨文化交际能力以及分析与解决问题的能力。

广东省教育厅高等教育处姜琳处长为开幕式致辞

广东省教育厅高等教育处姜琳处长在开幕式上发表致辞时指出，广东省大学生英语演讲比赛是广东省大学生教学英语方面不可多得的赛事，代表了广东省大学生英语演讲的最高水平，对英语教学的指导改革有着极大的推动作用。希望所有参赛选手借助这个舞台锤炼专业本领、锻炼实践能力，也希望英语专业人才培养能够依托该项比赛，强本领、长才干，涌现出更多自信发声的优秀英语人才。

中山大学新华学院副校长李中生为开幕式致欢迎词

中山大学新华学院副校长李中生为大赛开幕式致欢迎词。他在致辞中表示，中大新华今年再次成为本次系列大赛的承办单位，是广东省教育厅和其他上级教育主管部门对学校办学、办赛能力与水平的充分认可和肯定。希望本次大赛能够充分发挥“以赛促学、以赛促教”的重要作用，参赛选手在技能比拼中启发智慧、在思辨交锋中收获成长，用良好的语言能力沟通全球、用缜密的思维探知世界，努力成长为具有家国情怀、国际视野的复合型创新人才。

为做好疫情常态化防控下的大赛服务与保障工作，中大新华提高站位、优化流程、做足预案，大赛会场采取隔位就坐形式，保持安全距离。此外，大赛在校内同步开设直播分会场，满足参赛选手及旁听同学的观赛需要，会场秩序井然。

作为本次赛事的承办方，中山大学新华学院自2005年创办以来，始终坚持“质量立校、学术强校、特色兴校、开放办校”的办学理念，坚持“三基三严三早”的教学传统和“早、正、严、实”的教学原则，积极顺应新时代人才发展对外语能力的需求，致力于培养“德才兼备、知行合一”的高素质应用型人才，立足珠三角为服务粤港澳大湾区建设培养新型人才。