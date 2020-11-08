明年1月学考即将开始报名,你能不能提前被大学录取可能就看它了

我们将重点了解“依学考录取”必须弄明白的事。

今日阅读|“依学考录取”必须弄明白的几件事

之前在春季高考的科普中，我们讲到了春季高考招生录取的5种类型。其中依学考录取、高职自主招生是面向高中生，中职生3+证书录取、中高职三二分段、五年一贯制则是面向初中毕业生。

近日，广东省2021年1月普通高中学业水平合格性考试（下称“合格性考试”）报名安排出炉，11月13日-16日为网上注册时间，17日-19日为网上报名时间，20日-22日为报名点现场报名确认时间。大家要注意啦，这场考试真的很重要！如果你想提前被大学录取，参加春季高考是条可行之路，依学考录取又是春季高考招生录取中的一类，而1月份合格性考试的成绩正是决定了你是否能被录取。

接下来，我们将重点了解“依学考录取”必须弄明白的事。

Q：考生要达到什么标准才能参加依学考录取？

依学考录取是高职院校依据考生在合格性考试中语文、数学、英语3门科目成绩进行录取，同时也会依据考生其他科目的学业水平等级进行考量。按往年情况来看，除语数英，至少有一门科目需达到C级以上。

Q：“依学考成绩录取”有哪些院校会参与？

按照以往情况来看，广东省内所有高职院校都会参加依学考录取，跟6月夏季高考招生的高职院校是一样的。文、理科所有专业都会安排招生，体育类、艺术类专业也会根据实际情况安排。请各位家长密切留意2021年具体相关新政。

Q：学考成绩具体指什么？有效期是多久？

学考成绩指考生在合格性考试中语文、数学、英语3门科目卷面成绩总分，它作为依学考录取的主要依据，成绩当年有效。

Q：依学考被录取的机会大不大？

2020年起，省内各高职院校安排春季高考的招生计划原则上要达到年度招生计划的75%以上，其中安排在依学考录取的计划原则上不低于本校本年度申报招生总计划（不含高职扩招计划）的50%。

也就是说，假设一所高职院校整年度要招1000人，那么依学考招生计划就要有500人。

预计，2021年的春季高考招生指标还会进一步增加，达到年度招生计划的85%以上。

Q：春季高考、夏季高考都参加了，又都被录取了怎么办？

通过依学考被高职院校录取的学生，还可以报名参加6月普通高考的本科层次招生录取，但不能参加专科层次的招生录取，也不能参加其他高职院校自主招生等分类考试招生录取。

如果你参加了6月高考，正好又被本科院校录取，将取消依学考录取资格，不得转回原依学考录取的高职院校。