2020职业教育活动周11月8日启动

在有关部门的大力支持下，活动周迄今已经连续举办了五届，成为宣传展示职业教育的重要平台。

2020年职业教育活动周将于11月8日至14日举办。今年活动周以“人人出彩，技能强国”为主题，重点宣传展示职业教育助力新冠肺炎疫情防控、支持复工复产、促进就业创业等方面的成效。活动周全国启动仪式暨全国职业院校技能大赛改革试点赛开幕式将于11月8日上午在山东潍坊职业学院举行。

根据2020年活动周主题，各地、各职业院校和有关单位重点开展3方面活动。

自2015年国务院批复将每年5月第二周设为“职业教育活动周”以来，在有关部门的大力支持下，活动周迄今已经连续举办了五届，成为宣传展示职业教育的重要平台。

今年活动周期间的全国性活动主要包括：全国职业院校技能大赛改革试点赛、职业院校“文明风采”活动、职业教育活动周主题宣传等。各地、各职业院校和有关单位将根据今年活动周主题，结合实际重点开展以下三个方面活动：

一是线上宣传展示活动。充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，通过主题网站、线上展厅、开放资源等形式举办“云上活动周”，面向学生、家长和社区居民开展职业体验、办学成果、校园文化、大师技艺等方面展示。

二是系列主题推介活动。各职业院校通过“线上逛校园”“网上开放日”等，积极开展招生宣传。各地、有关单位将通过网络直播、视频连线等形式举办网上研讨会，充分展示职业教育促进就业创业、开展校企合作的创新成果和典型案例等。相关行业将面向职业院校和企业组织产教对话、校企合作案例推介等活动。

三是技术技能服务活动。各地职业院校将根据疫情防控要求，利用专业技术技能为社区居民、市民群众提供防疫知识宣传、健康护理、生活服务、家电维修保养、传统工艺、职业礼仪、环境保护、进城务工常识普及等服务。组织师生、职工把技术技能送到田间地头和养殖农牧场，深入开展技能扶贫，服务脱贫攻坚和乡村振兴。

活动周期间，重点突出4方面内容，宣传职业教育发展成果、典型经验和重要贡献。

活动周期间，各地、各职业院校和有关单位将充分依托各级各类媒体，特别是网络新媒体、社交平台，利用短视频、微动漫、网络直播、H5小程序、VR、AR、MR等形式，宣传职业教育发展成果、典型经验和重要贡献，重点突出四个方面内容：

一是宣传党和国家职业教育方针政策。宣传党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，宣传习近平总书记等中央领导同志关于职业教育的重要指示精神，宣传《国家职业教育改革实施方案》，深度阐述并宣传政策释放的红利。

二是宣传职业教育改革发展重要成果。重点突出职业教育在决胜全面小康、支撑产业转型升级、决战脱贫攻坚、服务乡村振兴等方面的重要贡献，充分展示新时代职业教育的新风貌。积极宣传各地贯彻落实“职教20条”、推进“双高”计划建设、职教创新发展高地建设、深化校企合作、促进就业创业等方面的成果和典型案例。

三是宣传职业院校抗疫典型事迹。重点宣传各类职业院校师生、毕业生参与抗疫一线，助力企业复工复产，积极开展线上教育教学方面优秀事迹和典型案例的征集宣传。

四是宣传新时代职业教育典型集体和人物。全面展示职业教育系统师生风貌，讲好职业院校学生成长成才、良师育人、大国工匠事迹、创新创业、精准扶贫、社会捐资助学等故事。突出宣传高职扩招、职教扶贫等重大政策为退役军人、下岗职工、农民工和高素质农民等群体带来的变化和影响。