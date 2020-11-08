@广东高考生：2021年这类艺术院校再增一所

对比2020年高考招生，在独立设置院校方面，新增了沈阳音乐学院，少了解放军艺术学院（军艺已于2017年并入国防大学），总体仍然是30所

在艺术类院校中，有一类院校是拥有着“特殊待遇”的，例如在校考和划线方面有着更大的自主权，它们就是教育部批准的独立设置院校，以及参照独立设置院校执行的其他高校。近几年，这类院校虽然每年都有小变动，但数量都维持在45所。11月2日，广东省教育考试院更新了部分独立设置的本科艺术院校（含参照执行院校）及相关专业的目录，目前涉及院校达48所。

对比2020年高考招生，在独立设置院校方面，新增了沈阳音乐学院，少了解放军艺术学院（军艺已于2017年并入国防大学），总体仍然是30所；参照院校方面，新增了哈尔滨音乐学院（整体参照执行）、上海大学（整体参照执行）、河北美术学院（仅限11个专业，包括书法学、雕塑、艺术与科技、动画、数字媒体艺术、广播电视编导、服装与服饰设计、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、表演、播音与主持艺术）。北京印刷学院和苏州大学由1个专业增为4个；浙江传媒学院和浙江理工大学由1个专业增为5个；内蒙古大学改为内蒙古艺术学院，3个专业不变；浙江音乐学院和武汉设计工程学院专业没有变化。

这次新增的独立设置院校沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延安倡导成立的鲁迅艺术学院，是中国共产党创办的第一所高等艺术学院。抗日战争胜利后，学院由延安迁至东北，1949年更名为东北鲁迅文艺学院。1953年在东北鲁迅文艺学院音乐部的基础上，成立了东北音乐专科学校，1958年更名为沈阳音乐学院。学院为国家培养了数以万计的音乐、舞蹈人才，创作了《黄河大合唱》《革命人永远是年轻》《我们走在大路上》《我和我的祖国》等大批极富社会影响力的音乐作品，为我国的文化事业和高等艺术教育事业做出了重要贡献。

新增的参照院校哈尔滨音乐学院是黑龙江省唯一独立设置的公办艺术类高等院校，是全国独立设置的十一所专业音乐学院之一，是黑龙江省国内一流学科建设高校之一。目前学院有本、硕、博在校生共840人，其中本科生526人、硕士研究生250人、博士研究生64人。

河北美术学院是经教育部批准设立的一所民办全日制普通本科美术高校。学校创建于2002年，2015年获学士学位授予权，2016年获批为硕士学位授予立项建设单位，2017年入选文化部、教育部中国非物质文化遗产传承人群研培计划高校；自2019年起书法学等11个专业参照独立设置本科艺术院校招生办法进行招生，成为独立设置艺术院校（含参照执行院校）及相关专业48所高校之一。

上海大学则是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学，是教育部与上海市人民政府共建高校，上海市首批高水平地方高校建设试点，国家一流学科建设高校。