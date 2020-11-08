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1455项学习资源免费送！2020年佛山全民终身学习活动周启动

2020-11-08 09:46 来源：南方网
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　　11月6日，佛山市2020年全民终身学习活动周启动仪式在禅城区梁园举行，现场颁布2020年佛山市“百姓学习之星”13名、“终身学习品牌项目”11个、“社区教育先进集体”13个、“社区教育先进工作者”15名等奖项。非遗展演、琴棋书画、技能培训、医疗保健、线上线下教育学习……在接下来一周乃至更长的时间里，佛山市将有1455项学习资源免费提供给市民学习。

　　今年活动周的主题是“全民智学，助力‘双战双赢’”。在疫情防控和经济社会发展的双重任务要求下，佛山开放大学、五区社区、各学校和单位积极响应教育部停课不停学、停课不停教的号召，开展了丰富多彩的社区教育、老年教育等在线教育学习活动，涌现出一大批创新方法学习、坚持主动学习、带动群众学习的典型人物、典型故事和优秀工作案例。

　　在学习内容上，今年佛山市将在全市开展志愿培训、专题讲座、公益教育、技能培训、医疗保健、健康健身、线上线下教育学习体验活动等系列公益性学习活动，学习内容更丰富，也更加贴近市民的学习需求，同时进一步覆盖外来务工人员、老年人、残疾人等特殊群体，从而调动起全体市民积极参与学习的活跃氛围。

　　在继续教育服务对口贫困农村地区地学习群体工作中，佛山市也开放了多项资源，为全市脱贫攻坚、乡村振兴提供诸多学习支持和服务。

　　自2005年开始，佛山市每年均坚持举办“全民终身学习活动周”，经过15年的努力，佛山全民终身学习活动已被打造成为全市的品牌活动之一。

　　今年以来，佛山市全民终身学习活动还获得了多个“国字号”奖项：禅城区的饶宝莲荣获了全国“百姓学习之星”称号；三水区“传承经典•首礼‘破蒙’•年幼花开——三水孔圣园开笔礼”荣获全国“终身学习品牌项目”。

　　佛山市教育局副局长徐旭雁强调，在未来的“十四五”期间，佛山将在打造学习型城市上继续发力。接下来，佛山会继续创新“互联网+社区教育”这种新平台、新服务、新模式，充分发挥“佛山学习地图”的平台优势，统筹学习资源，把全民终身学习的氛围和资源更全面深入地进到社区，覆盖更多人群。

　　【见习记者】刘明

　　【南方日报记者】王雅铄

编辑： 罗予岐

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