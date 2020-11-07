突破3千亿！广东教育经费投入居全国第一

广东教育经费投入，在全国处于什么水平？

广东教育经费投入，在全国处于什么水平？

近日，教育部、国家统计局、财政部发布了2019年全国教育经费执行情况统计公告，广东一般公共预算教育经费排名全国第一，同比增速也是全国第一。

广东教育经费突破3千亿元

教育优先发展，经费要充分保障。

根据统计公告，2019年，全国教育经费总投入为50178.12亿元，首次超过5万亿元，比上年的46143.00亿元增长8.74%。在各项经费中，国家财政性教育经费为40046.55亿元，首次超过4万亿元，比上年的36995.77亿元增长8.25%，占GDP比例为4.04%。

4%成果来之不易。

2012年，国家财政性教育经费首次突破2万亿元，占GDP比例首次超过4%。这是我国教育发展史上的里程碑。如今，这一比例连续8年保持在4%以上，展现了国家对教育发展的重视程度。

其中，广东一般公共预算教育经费排名全国第一，是唯一突破3千亿元的省份，达到3217.77亿元，占全国总数的9.3%。其同比增速达到14.7%，也位居全国第一。

广东教育生均经费不靠前

在2018-2019年各级教育生均一般公共预算教育经费增长情况中，广东在幼儿园、普通高等学校经费增长最为明显。

其中，幼儿园从4600.67元提升到6039.55元，增长31.28%，普通高等学校从29901.32元提升至36290.78元，增幅21.37%。反映了广东增加幼儿园优质教育资源供给和高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划深入推进。

比较全国及各省份增长率，广东在幼儿园和小学阶段投入经费的增长率最快：全国幼儿园为8615.38元，比上年增长12.30%，广东增长率为31.28%。全国普通小学为11949.08元，比上年增长5.48%，广东增长率为9.80%。

广东是教育大省，受教育人口数众多，从幼儿园到大学的学生约有2450万人。仔细观察各省份经费中发现，广东经费总量及增长率虽摘得全国第一，但各级教育生均经费仍有一定差距。

其中，幼儿园生均一般公共预算教育经费，广东增长率最快，但每一位幼儿园学生费用为6039.55元，排名全国各省份第25位，只达到全国平均水平的70%。

同样的情况也在其他各级教育生均一般公共预算教育经费中体现出来。普通小学阶段经费位列全国第10位，普通初中、普通高中全国第8位，中等职业学校位列全国第12位，普通高等学校位居全国第5位，分别是全国平均水平的1.14倍、1.25倍、1.22倍、1.15倍和1.55倍。

15省一般公共预算教育经费超千亿

南方+记者梳理发现，2019年一般公共预算教育经费共有15个省份超过千亿。

广东以3217.77亿元排名第一，江苏以2200.58亿元排名第二。山东以2154.96亿元排名第三，该省一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例达到了20.07%，排名全国第一，也是唯一超过20%的省份。也就是说，山东每5元一般公共预算支出中，就有1元多投入了教育。

浙江、河南、四川、河北分别以1758.08亿元、1773.39亿元、1594亿元、1515.72亿元排名全国第四至第第七位。

2019年一般公共预算教育经费超过1千亿元的省份还有湖南、安徽、湖北、江西、北京、广西、云南和贵州。