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春季高考与夏季高考冲突吗？你最关心的问题，答案都在这

2020-11-07 08:24 来源：南方网
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　　春季高考与夏季高考冲突吗？本科分数段考生要关注吗？针对春季高考的一些问题我们邀请了招办专家为大家一一回答。

　　Q：我是本科分数段的考生，春季高考是不是与我无关？

　　因为2021年是广东新高考改革落地的第一年，高考志愿填报的规则和系统等都会发生很大变化。本科分数段的考生建议也提前关注和了解春季高考的填报，为7月的夏季高考填志愿做准备。

　　Q:考生一定要报考春季高考吗？

　　不一定。考生可以选择同时参加春季高考和夏季高考，也可以只选择夏季高考。但是，对于低分段考生，即分数在专科批次段的考生，建议也要参加春季高考。

　　从2020年情况来看，大部分高职院校在春季高考招生时已经完成75%或以上的计划，夏季高考招生时只剩下25%的招生计划。不参加春季高考的话，对专科考生和踩线学生风险大。

　　Q:没有参加计算机等级考试能否参加春季高考？

　　未取得证书，但已报名参加2021年1月由省教育考试院组织的专业技能课程证书考试的考生，可先报名，并在春季高考填报志愿前取得证书，方可参加“3+证书”考试的填报志愿和投档录取。

　　Q:春季高考和夏季高考冲突吗？

　　不冲突。春季高考被录取后，考生还可以继续填报夏季高考中的本科批次学校，但不能报夏季高考中的专科批次。

　　Q:春季高考中被专科录取和在夏季高考被专科录取，入读后有区别吗？

　　没有，无论是春季高考还是夏季高考录取的考生，入读学校后的学籍、文凭、教学等等待遇都是一样的。

编辑： 罗予岐

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