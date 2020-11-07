广东2021年高考报名常见问答发布

广东2021年高考报名确认时间为11月6日~10日。近日，广东省教育考试院针对考生在报名中遇到的问题进行集中解答。

广东2021年高考报名确认时间为11月6日~10日。近日，广东省教育考试院针对考生在报名中遇到的问题进行集中解答。

省教育考试院表示，如果手机接收不到验证码，建议考生检查是否短信被拦截了，多次尝试无效建议更换父母手机接收短信。单考单招考生如需参加统考或兼报其他科类考试，应使用相应的属性号报名。

有考生问，上传不了证件怎么办，能否直接交给学校或者报名点？省教育考试院回复，证件只能在系统中上传，附件大小不得超过2M，如果手机端多次上传不成功，建议使用电脑版的谷歌或火狐浏览器再次尝试。上传临时身份证有效。

有考生在相片采集成功后，报名系统没有显示照片，省教育考试院表示，应联系所在报名点重置摄像，并到广东省教育考试院小程序中重新采集照片。交费和传照片是不冲突的，没有先后顺序。提交审核后需要修改附件的考生，需要找报名点或当地招办修改。

对于集体户口考生，如无法提供户主页，也可以上传父母户口页。而考生预报名成功后发现拿错考号（考生属性选错），应联系报名点删除派号信息，重新拿号，再重新预报名。

为杜绝往年艺术类考生漏选艺术类校考信息点导致无法参加校考的问题，今年高考报名系统默认所有艺术类考生都兼报艺术类校考。体育类专业中包含一些偏艺术类专业的，如体育舞蹈，同样需要参加艺术类校考，因此系统默认体育类考生兼报艺术类校考。此外，高考报名系统自动关联合格性考试成绩，如身份证号码变更则无法关联，请联系当地招办进行备案。