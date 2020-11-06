“扩一所 优一所”，东莞教育扩容提质这么干！

来自东莞市教育局数据，在今年计划完成新改扩建学校29所中，截至10月底，有21个新建扩建改建公办学校项目完工，新增公办学位超过2.6万个。

今年3月11日，东莞正式推出“一号文两攻坚”，由此打响教育扩容提质千日攻坚行动。按照规划，今年内东莞将完成新改扩建学校29所，至2025年全市将完成新建改扩建公办中小学231所，增加公办学位34.24万个。

2020年还有两个月时间，目前教育千日攻坚项目进展如何？东莞教育扩容提质又有什么样的规划？围绕教育工作，11月4日下午，东莞接连召开两项会议，在东莞市人民政府教育督导委员会全体（扩大）会议上，明确今年将首次开展履行教育职责评价实地核查（点击了解>>>摸家底了！东莞将展开规范办学、教育用地保障等实地核查）。会上，东莞市教育局局长叶淦奎还同步做全市教育扩容提质工作推进情况介绍。

而在另一场教育会议上，围绕“教育提质，扩一所，优一所”主题，东莞市教育局举办新闻微发布，邀请学校代表做经验分享。当前全市教育扩容提质工作都有哪些亮点，南方+记者为你梳理。

完成21所学校新建改扩建、增学位2.6万个

来自东莞市教育局数据，在今年计划完成新改扩建学校29所中，截至10月底，有21个新建扩建改建公办学校项目完工，新增公办学位超过2.6万个。

从全市来看，2020年秋季学期全市中小学招生学位总体供给充足。其中，提供小学一年级学位14.39万个，比报名人数多出0.86万个；初中一年级学位10.22万个，比报名人数多出0.15万个；高中计划招生6.5万人，比参加中考学生多0.7万人；普通高中录取率达到61%，同比提高3个百分点。

新增品牌学校培育对象60所、教育集团13个

具体从学校来看，随着优质教育资源扩充迅速，家门口的好学校越来越多。

2020年全市新增品牌学校培育对象60所，新增组建教育集团13个。目前，累计遴选120所品牌学校培育对象、认定30所品牌学校，累计组建40个教育集团，覆盖28个园区、镇街。

同时，为了进一步缩小公民办学校差距，对10所义务教育阶段民办学校实施委托管理、64对公办民办学校实施结对帮扶、59所民办普通中小学进行扶持等专项扶持措施，大力改善民办学校设施设备，提升民办学校教育质量和办学水平。

2021年招聘公办中小学教师728名

连日来，东莞市教育局先后发布两批教师招聘公告，共招聘教师728人。东莞市教育局介绍，2020年经省委编委同意，从全省中小学教职工周转专户中调剂增加了东莞市事业编制基数，新增编制数主要用于新建改扩建公办学校教师配备。

数据显示，2020年东莞市教育局公开招聘 619名公办中小学教师，2021年将招聘公办中小学教师728名。在加强高层次和短缺专业人才引进方面，东莞全年引进高层次人才和短缺专业人才36名。

一方面是教师招聘，另一方面则落实教师队伍市镇两级培训和校本培训，其中市级培训32.43万人次，镇级培训和校本培训11万人次，实现教师继续教育的全员、全岗、全程覆盖。

选取7镇街53所学校监测教育质量

“东莞教育扩容与提质，是两条腿同时走路。”在下午的新闻微发布上，东莞市教育局主任督学杜润江直言，以品牌学校、集团化办学龙头学校、集团化托管学校、慕课试点学校为依托，东莞高标准、高起点建设学校，意在实现“扩一所，优一所”目标。

此外，今年东莞出台《关于加强东莞市义务教育质量监测结果应用的指导意见》，选取了7个镇街和53所学校作为义务教育质量监测结果应用基地镇街和学校，组建了市教育质量监测骨干队伍和镇街教育质量监测骨干队伍，着力构建监测结果应用闭环机制，促进东莞区域教育优质健康发展。