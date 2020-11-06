转需！含金量超高的大学四年考试升级指南

俗话说得好，技多不压身，通过考试考证来提升自我很有必要。那么在大学四年中除了英语四、六级，还有哪些考试值得去考？哪些证书含金量高?哪些证书对未来找工作/考研有用处?

俗话说得好，技多不压身，通过考试考证来提升自我很有必要。那么在大学四年中除了英语四、六级，还有哪些考试值得去考？哪些证书含金量高?哪些证书对未来找工作/考研有用处?

接下来就是含金量超高的大学四年考证指南~赶紧把你的大学考证计划安排起来!

【基础类】

英语四六级：

英语四六级证是在本科生参加并通过大学英语四六级考试后所获得的证书。英语四六级证与毕业证等多有挂钩，并成为企业衡量毕业生英语水平的重要标准之一。

报名时间：上半年3月份 下半年9月份。

考试时间：笔试每年开考两次，分别于6月份和12月份举行，口试每年开考两次，分别于5月份和11月份举行。

普通话：

普通话水平测试不仅是播音主持行业的入门考试，还是从事各阶段教师、演员、导游等一切需要与人交际的行业的从业需求。

报名时间：全国普通话报名没有统一时间，且全年可以考取普通话的机会很多。具体各省市普通话考试报名时间详情还需关注各地语言文字水平测试中心(语言文字网)，以当年公布的报名时间考试时间为准。

计算机二级考试：

计算机二级是大学基础的证件考试，很多事业单位考试明确要求要有计算机二级证书。

报名时间：9月开始，各地有所不同。

考试时间：计算机二级考试每年考四次，考试时间分别是每年的3月中下旬、6月上旬、9月中下旬、12月上旬。

学位证＆毕业证：

大学四年的重量级证书，是对学生大学四年学业及学生专业知识和技术水平的认可，作为毕业生四年学术生涯的凭证，对于求职、考研、考公务员，都是必备的。大学期间尽量不要挂科!有挂科的同学一定要及时联系相关老师进行补考，不要耽误毕业!

【专业类】

初级会计：

会计专业技术初级资格考试合格者，颁发人事部统一印制，人事部、财政部用印的《会计专业技术资格证书》，该证书在全国范围内有效。

教师资格证：

教师资格证是教育行业从业教师的必备证书，作为具备国家认定的教师资格的法定凭证，由国务院教育行政部门统一印制。教师资格证是教育行业从业教师的许可证，含金量较高。

考教师资格证的同学，需要完成教师资格证的最终认定工作，才能获得教师资格证。

外语语言类证书：

英语专业的专业英语四级;其他专业可以选择报考第二外语学习;翻译资格(水平)证书，剑桥商务英语(BEC)等。

财会类证书：

证券从业、基金从业、期货从业、银行从业、经济师、统计师、审计师等。

▪留意各学科特定考证

【锦上添花类】

竞赛证书：

在校期间会有各种全国、全省或学校层面的竞赛，积极参加这些竞赛中，不但能提升个人专业水平和综合素质，取得相应证书还有利于学分加成、拿奖学金以及日后求职。

驾驶证：

驾驶证也是大学期间需要考的证件，会开车也是一种技能哦~

【深造&就业类】

考研：

考研，即参加硕士研究生入学考试。考研首先要符合国家标准，其次按照程序:与学校联系、先期准备、报名、初试、调剂、复试、复试调剂、录取等方面依次进行。

硕士研究生入学考试10月份报名，初试通常于12月底进行，复试通常于当年的3-5月份进行，具体日期各高等院校自行安排。

有考研打算的同学一定要尽早开始准备，因为各学习各专业的考试要求不同，大家可以提早进行择校和相关专业备考准备。

雅思：

雅思考试分学术类和培训类两种，分别针对申请留学的学生和计划在英语语言国家参加工作或移民的人士。考试分听、说、读、写四个部分，总分9分。

托福：

TOEFL有三种形式，分别是：纸考(pbt—paper based test ), 机考(cbt—computer based test), 网考(ibt—internet based test)。考试分听、说、读、写四个部分，新托福满分是120分。

▪托福和雅思考试均为国际最常用的英语语言水平考试，有出国留学意愿的可以给予适时关注。

公务员：

公务员考试是公务员主管部门组织的担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员的录用考试，试形式为笔试+面试，报名时间为每年10月中旬，考试时间为每年11月的第四个周末。

事业单位考试：

事业单位考试又称事业编制考试，这项工作由各用人单位的人事部门委托省级和地级市的人事厅局所属人事考试中心(事业单位，考试中心命题和组织报名、考试并交用人单位成绩名单，部分单位自行命题组织实施)。

尚无全国和全省、市统一招考，最多县级各个单位统一招考 ，一般规模大的采取网络报名，人数少则现场报名。

事业单位招考次数比公务员多，且难度相对公务员较小。

注：因今年疫情原因，相关考试作了相应调整，文中提及考证时间仅供参考，具体时间以官方最新消息为准。

大学四年，转瞬即逝，希望萌新们都能好好利用大学四年的时光做一些有意义的事情。无愧青春，无愧自己！