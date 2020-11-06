珠海铆足劲提高幼儿园公办学位供给

近期，珠海收到类似消息的幼儿家长超过1.4万人。主城区香洲为了弥补公办学位不足的短板，在全区67所普惠性民办幼儿园设公办幼儿园办学点，提质限费、让惠于民。

“从今年11月开始，孩子每个月的保教费下降300元。”几天前，珠海市香洲区蒲公英幼儿园的家长王女士收到一条令她惊喜的消息。

近期，珠海收到类似消息的幼儿家长超过1.4万人。主城区香洲为了弥补公办学位不足的短板，在全区67所普惠性民办幼儿园设公办幼儿园办学点，提质限费、让惠于民。

学前教育是珠海教育发展的短板，表现出来的是公办幼儿园少、公办学位占比低。对此，自2019年起，珠海市、区两级政府以学前教育“5080”攻坚行动为契机，多途径增加公办学位，确保学前教育朝公益普惠方向发展。

现象

入园难入园贵在部分区域比较突出

“希望小儿子也能抽中。”今年6月，第二次参加香洲区公办幼儿园电脑随机派位仪式的市民代表周雪梨充满期待，在去年的派位仪式上，她的大儿子被顺利抽中。她期待这份好运能延续到小儿子身上。

每年香洲区公办园抽签被部分家长说成是“买彩票”。受外来人口增长快、公办园建设历史欠账多、主城区学前教育过度市场化等因素的影响，珠海市尤其是主城区公办幼儿园学位供给跟不上社会需求，在部分区域，公办园入园难、民办优质园入园贵的问题比较突出。

办好学前教育，实现幼有所育，已成为全社会的共识。今年珠海市政府工作报告提出，实施学前教育“5080”攻坚行动，加快建设一批中小学校。报告还将“增加优质公共学位”作为2020年珠海市十件民生实事之首提出来。其中，学前教育部分将“建成幼儿园20所，新增学位7380个”。

所谓“5080”是由广东省于2018年提出的学前教育攻坚计划，即到2020年实现全省公办幼儿园在园学生比例达到50%，公办和普惠性民办幼儿园在园学生占比达到80%。

两年来，珠海市、区两级政府全力推进公办幼儿园建设。今年4月，《珠海市实施学前教育“5080”攻坚行动工作方案》出台，以目标和问题为导向，发动社会各方力量增加公办园数量，扶持普惠性民办幼儿园发展。香洲区将公办园建设作为全区最大的民生工程来抓。在今年全市新开办的26所学校（幼儿园）里，新办幼儿园达20所，占比约77%，且新办幼儿园全部为公办幼儿园。

政策力度固然不小，但当前，珠海公办园建设速度跟不上适龄儿童增长速度。今年秋季，香洲区新投入的公办幼儿园多达11所，纳入全区招生的公办园有23所，且小、中、大班“火力全开”，全部同步招生，提供公办学位4773个，学位增长数较去年增长近一倍。不巧赶上“二孩”高峰年，电脑报名幼儿多达15483名，报名幼儿净增超万人，电脑派位的录取率较去年相比仅略有提高。

此外，公办园占比少也是影响珠海学前教育发展的结构性问题。今年6月底的数据显示，当时全市在园幼儿数76381人，其中公办幼儿园在园人数15577人，占比20.39%，相当于每5名幼儿中仅1人能读公办园。

措施

多措并举补齐幼儿园公办学位缺口

“我们以兰花为园花。育儿如兰，希望孩子们都能健康、和谐、优雅地成长。”11月2日，香洲区兰埔幼儿园小一班班主任林燕萍站在门口迎接每一位小朋友的到来。当天，这所新开的公办园迎来了6个班共177名宝宝。

与别的幼儿园有所不同，兰埔幼儿园开园时间晚了两个月。不过时间都是大人们才懂的概念，孩子们上学三天，便被这里的美术室、音乐舞蹈室、儿童戏水池、沙池等所吸引，整个园区成了他们新的游乐场。

补齐学前教育短板，重在香洲，难也在香洲。一方面，香洲区加快公办园新建、城镇小区配套幼儿园回收和国有集体资产办园回收力度。

数据显示，2019年，香洲动工建设16所公办幼儿园，其中7所新建园今年秋季投用；今年香洲区还计划动工新建10所公办园，新增学位预计逾3000个。另一方面，香洲区采取过渡方式补充公办学位。日前，香洲区67个公办幼儿园办学点全部挂牌，本学年内（2020年11月至2021年8月）按照区一级及以上不高于1000元/人·月、规范化不高于800元/人·月的标准向家长收取保教费，香洲区财政按照300元/人·月的标准向符合条件的公办幼儿园办学点提供经费帮扶。此项香洲区财政投入4000多万元，相当于新增过渡性“公办园”学位1.4万余个。

今年10月，香洲区南屏镇某市一级幼儿园保教费每人每月收费标准为1420元。加入公办幼儿园办园点后，该园保教费收费降至每人每月1000元。

对家有两个或两个以上的孩子而言，保教费的下降能让家长得到更多实惠。在香洲区欢乐岛幼儿园里，同时就读的双胞胎有4对，兄弟姐妹同时就读的有40多人。该园园长余琴为记者算了一笔账，“20多个家庭相当于每个家庭每月减少600元开支，对一些经济不宽裕的家庭来说，这笔帮扶经费确实起到了很好的作用。”

珠海其他各区新增公办幼儿园学位的方式大同小异。目前，全市3个行政区、5个功能区中，体量小的万山区、横琴新区最先完成任务。其中横琴新区通过子期实验幼儿园借址办园、横琴中心幼儿园扩容，以及在民办幼儿园购买学位等方式新增幼儿园公办学位270个，公办幼儿园在园幼儿数占比达92.91%。

展望

公办幼儿园将担当招生主力军

早在2018年9月，珠海市教育局、市发展和改革局等四部门联合印发《珠海市学前教育第三期行动计划（2018—2020年）》，提出大力发展公办幼儿园，逐步构建公办民办协调发展的机制。相对全省提出的“公办和普惠性民办幼儿园在园学生占比达到80%”的要求，珠海市目标有所提高，要求到2020年普惠性幼儿园覆盖率达85%以上。

对此，珠海按照“扩大增量、转化存量”的工作思路，压实各区学前教育发展主体责任，并修订《珠海市公办属性幼儿园认定标准》，明确规定政府、事业单位、国有企业、驻珠高校、村（居）集体等均可作为主体申办公办属性幼儿园。珠海关、边检和珠海残联举办的6所幼儿园将被纳入到公办属性幼儿园，新增公办学位1771个。

珠海市教育局提供的数据显示，截至今年10月底，珠海全市在园幼儿数为88576人，其中公办幼儿园在园人数43398人(含从民办园购买学位18605个)，占比49%；普惠性民办园在园人数31230人，公办和普惠性民办幼儿园在园学生占比84.25%。距离“5080”目标仅剩临门一脚。

向民办园购买学位、在普惠性民办园设公办园办学点等方式都是治标之策，要解决当前学前教育困局，重在治本。对此，珠海继续加大公办幼儿园建设力度，创新公办园建设方式。

10月底，珠海市自然资源局官网发布多所公办学校、公办幼儿园相关审批手续，其中位于暨南大学珠海校区的香洲区暨大幼儿园占地3800平方米，将按照12个班设计，后年投用后可提供360个公办学位。作为珠海第一所高校与地方共建的公办幼儿园，暨大幼儿园创新了珠海公办园建设方式。

目前珠海市尚未出台最新学前教育发展规划，无法得知今后几年珠海公办幼儿园建设数量。不过，目前珠海公办园在建项目超过35所。香洲区计划到2022年，全区公办幼儿园总数突破50所，公办园在园幼儿数超过2万人。“届时公办园将担当招生主力，充分发挥出保基本、兜底线、引领方向、平抑收费的主渠道作用。”珠海市教育局相关负责人表示。