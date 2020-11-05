@艺考生，除了高考报名，这些事同样重要！

对于艺考生们，如果你已经成功报名，接下来，准考证打印、合格证发放、统考时间同样重要，错失了任意一个环节都可能前功尽弃，可要收藏好了哟~

11月1日，广东省普通高校招生报名通道已经开启啦。对于艺考生们，如果你已经成功报名，接下来，准考证打印、合格证发放、统考时间同样重要，错失了任意一个环节都可能前功尽弃，可要收藏好了哟~ 一、美术术科统考 1.准考证打印： 时间：2020年12月1日-12月5日 平台：广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks） 2.统考考试： 时间：2020年12月6日 考点：各地市（由各地市招生办公室安排） 二、书法术科统考：（第一年） 1.准考证打印： 时间：2020年12月1日-12月5日 平台：广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks） 2.统考考试： 时间：2020年12月6日 考点：广州美术学院（大学城校区） 三、广播电视编导术科统考： 1.准考证打印： 时间：2020年12月1日-12月5日 平台：广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks） 2.统考考试： 时间：2020年12月6日 考点：华南农业大学 四、音乐类术科统考： 1.填写曲目： 时间：2020年12月10日09:00—2021年1月9日24:00 平台：星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn ）或“星海音乐学院招生办”微信公众号 2.准考证打印： 时间：2021年1月5日起 平台：星海音乐学院招生网（未填写曲目不能下载） 3.统考考试 时间：2021年1月11-23日 考点：星海音乐学院（大学城校区） 提醒：音乐类专业术科类别分三种（音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐），可兼报。 五、舞蹈术科统考： 1.准考证打印： 时间：2021年1月5日起 平台：登录星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn） 2.统考： 时间：2021年1月24-28日 考点：星海音乐学院（大学城校区） 注意：参加统考的考生高考报名时就要选择舞种，提交后不能修改（中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞），非统考舞种的考生记得填报校考信息。

编辑： 罗予岐