@艺考生，除了高考报名，这些事同样重要！

11月1日，广东省普通高校招生报名通道已经开启啦。对于艺考生们，如果你已经成功报名，接下来，准考证打印、合格证发放、统考时间同样重要，错失了任意一个环节都可能前功尽弃，可要收藏好了哟~
一、美术术科统考
1.准考证打印：
时间：2020年12月1日-12月5日
平台：广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）
2.统考考试：
时间：2020年12月6日
考点：各地市（由各地市招生办公室安排）
二、书法术科统考：（第一年）
1.准考证打印：
时间：2020年12月1日-12月5日
平台：广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）
2.统考考试：
时间：2020年12月6日
考点：广州美术学院（大学城校区）
三、广播电视编导术科统考：
1.准考证打印：
时间：2020年12月1日-12月5日
平台：广东省普高报名系统（网址：https://pg.eeagd.edu.cn/ks）
2.统考考试：
时间：2020年12月6日
考点：华南农业大学
四、音乐类术科统考：
1.填写曲目：
时间：2020年12月10日09:00—2021年1月9日24:00
平台：星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn ）或“星海音乐学院招生办”微信公众号
2.准考证打印：
时间：2021年1月5日起
平台：星海音乐学院招生网（未填写曲目不能下载）
3.统考考试
时间：2021年1月11-23日
考点：星海音乐学院（大学城校区）
提醒：音乐类专业术科类别分三种（音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐），可兼报。
五、舞蹈术科统考：
1.准考证打印：
时间：2021年1月5日起
平台：登录星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn）
2.统考：
时间：2021年1月24-28日
考点：星海音乐学院（大学城校区）
注意：参加统考的考生高考报名时就要选择舞种，提交后不能修改（中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞），非统考舞种的考生记得填报校考信息。