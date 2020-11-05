2021年1月广东省普通高中学考报名安排快收好

，经研究，定于2021年1月6-8日举行普通高中学业水平合格性考试。

11月3日，广东省教育考试院发布通知，要求做好2021年1月广东省普通高中学业水平合格性考试报名工作。通知显示，定于2021年1月6-8日举行普通高中学业水平合格性考试（下称“合格性考试”）。

（一）考试科目、时长

2021年1月合格性考试科目为语文、数学、英语、思想政治、历史、物理、地理、化学和生物学等9门,各科的考试时长语文为120分钟，数学、英语各为90分钟，其他科目各为60分钟。合格性考试成绩是普通高中学生毕业和升学的重要依据，考生可根据高中学校的教学进度、高校招生录取的有关要求，及自己的学习和原有的有关科目的考试成绩情况选择报考1-6门科目。

（二）报名时间及地点

1.2021年1月合格性考试注册报名时间安排在2020年11月13-22日。其中13-16日为网上注册时间，17-19日为网上报名时间，20-22日为报名点现场报名确认时间。

2.各市招生办公室（或考试中心，下称“招考机构”）必须在上述统一安排的时间内组织本地考生完成合格性考试报名工作。报名地点应以方便考生为原则进行确定，具体由市招考机构统筹选定并提前公布。

二、报考对象

2021年1月合格性考试的历史、地理、化学和生物学等4门科目的报考对象一般为2021年具有广东省户籍的广东省高中阶段学校（含普通高中、中等职业教育和技工学校，下同）二年级学生，应、往届毕业生和16周岁以上的社会青年也可报考，语文、数学、英语、思想政治、物理等5门科目的报考对象一般为2021年高中阶段教育学校应、往届毕业生和16周岁以上的社会青年。

符合下列（一）至（二）条件之一的考生也可报考：

（一）外省学籍的广东省户籍考生。拟在我省报考普通高校招生考试（含高水平运动队、运动训练、高职类面向普通高中毕业生招生等各类单考单招）的在外省高中阶段学校相应年级就读，且在就读期间未取得省级教育行政部门组织的合格性考试相关科目考试成绩的广东省户籍考生，可回户籍所在地报名。

（二）非广东省户籍的广东省高中阶段教育学校在籍考生。非广东省户籍在我省高中阶段学校就读的二年级在籍考生、应、往届毕业生，可报名参加我省相应科目的合格性考试，但考试成绩能否作为普通高校招生录取依据，以当年高考报名资格审查结果为准。其中，符合《广东省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在我省参加升学考试工作意见的通知》（粤府办〔2012〕137号）规定的在我省参加高考条件的具有广东省学籍的非广东省户籍随迁子女参加本次考试所取得的成绩,可作为普通高校相关专业录取的必要条件。

（三）下列人员不得报考：

1.国家承认学历的高等学校在校学生；

2.国家义务教育阶段学校在校学生；

3.高中阶段教育在校一年级学生；

4.不满16周岁的社会青年。

三、考试内容

2021年1月合格性考试，各科目的命题及复习备考以《关于印发<2021年广东省普通高中学业水平合格性考试说明>的通知》为依据。