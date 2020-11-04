佛山今年计划新改扩建幼儿园68所，完成率已达96%

截至9月底，全市公办幼儿园在园幼儿占比50.52%，普惠性幼儿园园所占比80.1%，普惠性幼儿园在园幼儿占比80.72%。

近日，笔者从佛山市教育局获悉，佛山学前教育“5080”计划提前完成。截至9月底，全市公办幼儿园在园幼儿占比50.52%，普惠性幼儿园园所占比80.1%，普惠性幼儿园在园幼儿占比80.72%。

2018年7月，广东省政府发布了《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》，提出到2020年，全省公办幼儿园在园幼儿数占比要达到50%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占比达到80%以上（简称“5080”计划）。

佛山市教育局学前教育科负责人介绍，近年来，佛山一方面扎实举措实践“幼有所育”，在预警、规划、建设、优化等环节狠下功夫，学前教育学位供给总体充足。另一方面，佛山充分利用财政投入引导激励普惠园发展，为普惠园提供财政保障，确保目标提前完成。

早在2018年，佛山已制定并印发《佛山市加快幼儿园建设发展实施方案》，提出“新改扩建幼儿园158所，新增学位4.4万个”的目标。为进一步保障普惠性学前教育资源长效供给，去年，佛山以政府规章形式正式印发《佛山市城镇新建住宅配建教育设施管理办法》，建立公办学位资源稳步增长机制，出台《佛山市城镇小区配套幼儿园治理工作方案》，指导各区聚焦城镇小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节存在的突出问题开展治理。

据统计，2018—2019年，佛山已完成新改扩建幼儿园94所，新增学位3.74万个，满足适龄儿童少年入学入园需求。2020年全市计划新改扩建幼儿园68所，新增学位2.5万个，截至目前统计完成率达96%。