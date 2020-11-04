3分钟速读2021年高考艺考生报名要点

艺术类专业考生报名时要注意哪些内容？要留意哪些重要时间点？我们一起来了解吧~

广东省2021年高考报名已于11月1日开始，参加2021年普通高校艺术类专业考试的考生们记得也要在这个时候报名哦！《根据广东省2021年普通高校艺术类专业考试招生办法》要求，艺术类专业考生报名时要注意哪些内容？要留意哪些重要时间点？我们一起来了解吧~

报名时要注意以下三点：

1.艺术类专业术科考试分统考、校考和统考基础上的校考（简称“统+校”）三种类别。省统考5个类别中（美术类、书法类、音乐类、舞蹈类、广播电视编导类），考生只能选其一；校考要询问意向高校2个问题，一是看它是不是属于艺术类省统考的专业，二是问清楚属于哪一类。

2.考生报名时要填报省统考类别，如果报考了省统考未涵盖的专业，则记得要勾选校考信息点。只有一次机会。

3.报名结束后，注意留意准考证打印、考试等重要时间点。

从现在起要留意这五个环节：

1.高考报名：11月1日-10日

2.统考：一般安排在2021年1月底前（具体时间留意下期内容）；

3.合格证发放：统考后会对达到本科合格线的考生才可发放合格证，这是报考校考的依据，时间安排在2021年2月10日前；

4.校考报名：报考艺术类专业校考的考生要时刻留意有关院校网站查看招生简章并报名（留意网上报名时间及方式、网上缴费、现场确认时间）

5.校考：一般应安排在春节后进行，3月底前结束，具体时间要留意各招生院校发布的招生章程。