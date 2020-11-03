教育部：义务教育课程将添抗疫防疫内容

教育部还在中小学相关课程中融入防疫抗疫相关内容。

日前，教育部在公开回复全国人大代表建议时透露，该部正组织开展义务教育课程修订工作，结合当前防疫抗疫形势，将在科学、生物学、体育与健康、道德与法治、语文、历史等相关课程中，补充防疫抗疫相关内容。

新冠肺炎疫情发生以来，教育部高度重视防疫抗疫相关内容进课程工作，及时组织力量研究部署融入安排；已牵头研制的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，补充了“注重培育公共服务意识，使学生具有面对重大疫情、灾害等危机主动作为的奉献精神”“注重挖掘在抗疫救灾等重大事件中涌现出来的典型人物和事迹，大力宣传不畏艰难、百折不挠、敢于担当的高尚品格”等内容，文件已以党中央、国务院名义印发。

教育部还在中小学相关课程中融入防疫抗疫相关内容。防疫抗疫相关内容主要分为防疫知识、抗疫精神两大类。在新修订的普通高中思想政治、生物学等相关学科课程标准，以及新研制的劳动教育、国家安全教育等相关专题教育文件中，都补充了防疫抗疫相关内容。

下一步，教育部拟在义务教育相关课程中进一步强化教育要求。该部正组织开展义务教育课程修订工作，结合当前防疫抗疫形势，将在科学、生物学、体育与健康、道德与法治、语文、历史等相关课程中，补充防疫抗疫相关内容。