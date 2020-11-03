三年投入20亿新增1万优质学位，顺德陈村教育放“大招”

陈村镇对标一流，补短强弱，制定了教育高质量发展三年行动计划，以教育优先发展战略，坚持规划先行、资源优化的原则，全力构建高质量教育体系。

三年内投入不少于20亿元，新增1万个优质学位；加快推进“壮腰”工程，力争中考总体成绩进入全区前三甲……10月29日，佛山市顺德区陈村镇举行第十七届人民代表大会第九次会议，会议总结了陈村镇近年来教育事业发展取得的成绩，并向社会发布了教育高质量发展的“五大目标”“八大工程”。陈村镇将通过三年行动计划的制定，实施“八大工程”，加强基础设施、教师队伍、教学质量、平安校园、办学特色等五方面的建设，实现陈村教育高质量发展的“五大目标”，力争在顺德区教育高质量发展大战略中走在前列。

在过去的2019学年，陈村不断加大基础设施投入，学位供给实现新的增长。其中，陈惠南纪念中学宿舍楼圆满竣工，拔萃实验学校正式启用，梁钊林纪念小学校舍扩建、陈村镇初级中学综艺楼建设前期工作有序开展，三龙湾（潭村）九年一贯制学校建设将于年底动工。全年新增1000个中小学学位，新增810个公办幼儿学位，新增1400多个优质普惠学位。

在广大师生的共同努力下，陈村镇的教育成效不断提升，整体教育发展水平稳居全区镇街前列。2019学年，陈村镇小学和初中整体成绩继续保持全区前列，分别居区第三、四位。2020年高考高分优先投档线上线率达11%，本科上线率达71%，普通类总上线率100%。

随着交通区位优势的持续放大，城市发展步伐也在不断加快，陈村镇的公共服务发展水平亟待提升。为此，陈村镇对标一流，补短强弱，制定了教育高质量发展三年行动计划，以教育优先发展战略，坚持规划先行、资源优化的原则，全力构建高质量教育体系。

“在过去一年，我们能明显感觉到学校的软硬件都得到很大提升，这次更提出要在三年内投入不少于20亿元，对于我们教育工作者来说是很大的鼓舞。”陈村镇人大代表、青云中学老师陶露说。

以下为陈村教育发展工作计划数读：

五大目标：

1．加强基础设施建设：三年内投入不少于20亿元，新增10000个优质学位、4000个宿位、5所普惠幼儿园，新（改、扩）建7所学校。

2．加强教师队伍建设：三年内新增首席教师20人、名师名校长工作室15个，区镇名师名校长、骨干教师达150人，高层次教育人才占比达20%。

3．加强教学质量建设：至2023学年，重点打造6个初中品牌学科，力争小学和初中总体成绩居全区前三位。

4．加强平安校园建设：开展校舍安全改貌工程，健全立体化智慧安防监控系统。

5．加强办学特色建设：着重打造科创、民乐、书法、版画、剪纸、足球、武术等7个特色项目。

八大工程：

1．全面推进校舍建设工程：力争用3年时间，扩大普惠性学前教育和义务教育办学规模。

2．全面推进校舍安全改貌工程：两年内完成所有学校的补强加固工程，三年内完成全镇16所公办中小学校校容校貌装修改造工程。

3．加快推进“壮腰”工程：每年投入不少于120万元，支持每所学校打造不少于2个品牌学科；引进省内一线名师，每年投入不少于200万中考专项奖励资金；开展尖优生培养专项工程，力争全镇初中学校超过区下达的优尖培养线指标，中考总体成绩进入区前三甲。

4．加快推进学前教育补短提升工程：力争三年内新增2所集体办幼儿园、学位630个，力争新增3所公办幼儿园、公办学位1230个。

5．加快完善强师工程：三年内投入100万，搭建教师发展平台，采取师徒结对、集中培训、自主实践等方式，提升青年教师综合素质。

6．打造智慧校园工程：分阶段推进智慧课堂建设，率先在3所公办初中建设12个智慧课堂，三年内完成全镇初中智慧课堂建设。探索实现校园网、物联网、移动互联网的“三网合一”，三年内改造120个电教平台，建设11个精品录播室。

7．深化教学改革工程：争取三年内，年均至少1个学科组被评为区以上优秀科组，年均1个课堂教学改革成果在区以上获奖。

8．打造集团办学工程：实现全镇中小学校集团化办学、学区化管理全覆盖。重点打造七大特色项目，擦亮区域教育品牌。