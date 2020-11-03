佛山市促进高校科技成果服务产业发展认定及立项项目名单公布

日前，2020年佛山市促进高校科技成果服务产业发展认定及立项项目名单正式公布。

日前，2020年佛山市促进高校科技成果服务产业发展认定及立项项目名单正式公布。经形式审查、专家评审、现场答辩和市教育局核定等程序，共42项2020年佛山市促进高校科技成果服务产业发展认定及立项项目。

其中，认定及立项项目包括中山大学、暨南大学等12个高校科技成果转化工作站、3个高校科技成果中试平台、8个高校科技成果转化孵化基地、16个高校科技成果中试项目补助和3个高校科技成果工业化生产项目补助。项目首期经费合计90万元。

广东高校科技成果转化中心负责建设和管理促进高校科技成果转移转化落地佛山的服务体系，并组织实施本政策扶持项目的申报及评审工作。

“高校科技成果转化工作站和孵化基地属于平台类项目，我们希望通过把高校科技成果资源通过渠道整合，对接的项目引荐到合适的孵化基地，同时孵化基地有合适的项目我们也可以提供服务，建立起完整服务体系，促进科技成果的落地转化。”广东高校科技成果转化中心相关负责人表示。

根据要求，接下来各项目承担单位要抓紧项目的组织实施，严格按照专项经费的使用范围和有关规定管好用好财政资金，确保按期完成任务，提升促进高校科技成果到佛山市转移转化的服务能力，加快高校科研成果向现实生产力转化。项目建设或实施期满，由成果转化中心按照有关规定组织相关扶持项目的考核验收工作。

附：2020年佛山市高校科技成果转化工作站、中试平台认定名单

2020年佛山市高校科技成果转化孵化基地认定名单