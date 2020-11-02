华附为何能坚持学农30年？全国劳动教育专家来“取经”了！

10月30日至31日，“华南师范大学附属中学‘学农30年’暨全国中学劳动教育研讨会”在广东举行，来自全国各地的教育专家齐聚华南师范大学附属中学(下称“华附”)，推动劳动教育的课程建设，探索劳动教育实施的有效途径和方法。

10月30日至31日，“华南师范大学附属中学‘学农30年’暨全国中学劳动教育研讨会”在广东举行，来自全国各地的教育专家齐聚华南师范大学附属中学(下称“华附”)，推动劳动教育的课程建设，探索劳动教育实施的有效途径和方法。

华附从1990年起坚持在清远开展学农教育，至今已有约1.5万名学生参与其中，成为我国中学劳动教育的重要研究样本。

上午，研讨会开幕式和专家报告环节在华附举行。

华南师范大学教授王红就“劳动教育在五育中的独特价值及本体属性”作了专家报告。她认为，劳动教育是“五育并举”中的重要内容，应该作为一门学科而被重视，不应只强调以劳树德、以劳益智等劳动教育的“工具性”，而更应该强调劳动在个体生命中的价值，强调劳动教育的“目的性。”

北京师范大学公民与道德教育研究中心副主任班建武的报告主体是“劳动教育的时代意蕴”，他从不同角度论述了劳动教育的重要性，并提出了避免劳动和教育“两张皮”的建议。“在形式上，要避免将直接参加劳动取代劳动的教育设计;在资源方面，避免将劳动资源简单等同于劳动教育资源;在评价中，避免将劳动成果取代劳动教育综合育人效果。”

华附党委书记、校长姚训琪介绍了华附坚持开展学农活动30年的经验。他表示，的学农活动经历了4个阶段。“1990年，以劳动教育、国情教育为重点开创学农项目;2000年增加研究性学习和志愿服务的内容，2010年进一步确立学农体系。到2018年，因应时代诉求，我们梳理出新的目标要求，要培养能承担民族复兴大任的社会公民的核心素养，要培养具有世界担当的大国公民的关键能力和必备品格。”

下午，专家们来到位于清远市飞来峡镇的学农基地进行实地考察。

“上午我给富勤三小的二年级学生上了一节美术课，主题是给自己画一幅自画像。临走时，孩子们在黑板上写‘谢谢老师’，让我很感动。”高二9班学生杨小提正在稻田里劳动，经过农户的教导，她和同学们已经能熟练收割水稻，并整齐地码放在田边。

杨小提和同学们将住在当地农户家，与农民同吃、同住、同劳动一周。“在劳动的同时我们还要完成自己的研究性学习课题，我选的题目是农村厨余垃圾的处理。”杨小提说，“在农村的生活让我明白到劳动才能创造价值。”

巴蜀中学学生处主任刘会兰表示，华附对劳动教育资源的挖掘让她印象深刻，希望未来能增加学校与学校间的理论交流，形成可在全国推广的劳动教育模式。

“省教研院正计划设置劳动教育教研员，将劳动作为一门学科来重视，进行研究、设计、开发，形成标准化、可复制的课程。”省教育研究院副院长李海东表示，“华附坚持学农30年，不断迭代提升，这是一个很好的原材料，我们要组织专家开展教研，萃取优秀经验，在全省层面复制推广。”

记者 钟哲

通讯员 李芸