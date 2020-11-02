端木正百年诞辰，其后人再向中大捐赠藏书6000册

“今天再次赠书给中山大学，在康乐园为我父亲留下一个完整的书房。”中国社会科学院研究员端木美在“端木正教授百年诞辰纪念座谈会”上说。她的父亲，正是著名法学家，最高人民法院原副院长端木正。

“今天再次赠书给中山大学，在康乐园为我父亲留下一个完整的书房。”中国社会科学院研究员端木美在“端木正教授百年诞辰纪念座谈会”上说。她的父亲，正是著名法学家，最高人民法院原副院长端木正。

10月31日，为庆祝端木正诞辰100周年，“端木正教授百年诞辰纪念座谈会”在中山大学南校区怀士堂举行。会议现场还举行了《端木正教授百年图传》首发仪式和图书、档案捐赠仪式。

端木正出生于1920年，先后执教于岭南大学、中山大学，曾任最高人民法院副院长、全国人大代表、香港特别行政区基本法起草委员会委员和国际常设仲裁法院终身仲裁员等职。端木正一生自诩为“教书匠”，从教逾半世纪，培养了众多专业人才。

“康乐园的法学文脉是由端木正先生接续下来的，他把智慧和知识献给了法治事业，把笔记、手稿和证书都捐献给了中大。”中大文献与文化遗产管理部主任程焕文说，虽然端木正先生已经离开了大家，但他的学术成果还在校史馆等校园的各个地方呈现，民主法治的精神将会一直被后人继承和弘扬。

早在2010年，端木正的夫人姜凝女士就将端木正在中大康乐园寓所的5000余册藏书、期刊等无偿捐赠给中大。今年，其子端木达、其女端木美又决定将父亲存放在北京寓所的藏书逾6000册，非书文献资料16箱，以及个人著作、手稿等档案约1500件悉数无偿捐赠给中大图书馆和档案馆。

在花甲之年受命为中大首任法律系系主任，65岁时被任命为香港基本法起草委员，70岁被任命为最高人民法院副院长……相关负责人介绍，除了记载端木正教授不凡的任职经历和学术成就以外，《端木正教授百年图传》还介绍了他的成长经历和家庭生活，包含大量端木正教授在各地生活学习工作的珍贵档案资料。

“这本图传以时为经，以事为纬，用大量珍贵的图片叙事，用简略明了的文字诠释，生动形象地展现了端木正先生的一生。”程焕文介绍，该图传可视为端木正传记的姊妹篇，成为学人研究端木正的宝贵一手资料。

记者 钟哲 实习生 梁嘉颖