广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟正式成立

广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟是广东省招收港澳台侨学生高校的非盈利性组织，是开展港澳台侨学生管理与服务、开展各种学生交流活动的平台。

广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟是广东省招收港澳台侨学生高校的非盈利性组织，是开展港澳台侨学生管理与服务、开展各种学生交流活动的平台。经联盟成员大会通过，推荐暨南大学为联盟理事会理事长单位，中山大学、广州中医药大学、深圳大学为副理事长单位，华南理工大学、华南师范大学、广州美术学院、广州大学、深圳职业技术学院为理事单位，广东省已完成港澳台侨学生招生备案的其他54所高校为成员单位。会上还就联盟工作规则、联盟标识、2020-2021年工作计划和设想等进行了讨论和表决。

朱超华要求联盟各高校提高政治站位，认真贯彻落实国家和省对港澳台侨学生管理服务工作的要求，稳步扩大招生规模，提高培养质量，完善管理服务机制，大力提高高校港澳台侨学生培养理论研究和实践水平，增强港澳台侨青少年对祖国的向心力。他还转达了教育部港澳办对联盟成立的热烈祝贺，以及对广东省在全国范围内率先成立高校港澳台侨学生管理研究联盟的肯定。

孙彧表示，联盟的成立是对党和国家“一国两制”“粤港澳大湾区”等国家战略的有力回应，是依托当前工作需求做出的合理布局，各相关高校应携手并进，共同打造一个具有影响力的合作平台。他还呼吁各相关高校协同合作，积极做好港澳台学生管理研究工作。

王晖表示，联盟的成立是对港澳台侨学生教育管理工作的一次重要探索，深圳大学作为副理事长单位将利用学校各项资源积极参与联盟工作。

活动上，联盟为2019年度获得国家台湾学生奖学金、港澳及华侨学生奖学金的获奖学生代表进行了颁奖，来自中山大学、广州中医药大学、深圳职业技术学院的3名学生代表上台发言，讲述了他们在祖国内地的学习和生活情况，表达了对学校、对国家的感谢，以及对个人融入祖国发展大局、实现人生理想的期盼。

最后，各高校代表和学生代表一起观看了以“弘扬伟大抗疫精神、擦亮时代青春底色”为主题的“特色课堂”片段，对“人民至上、生命至上”理念有了更深刻的认识。“特色课堂”是联盟结合抗疫主题，面向在我省高校就读的港澳台侨学生开展国情教育的重要载体，以全省港澳台侨学生同上一节课的方式，激发青年学生爱国奋进精神。

来源：“广东教育”微信公众号