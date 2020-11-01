2.3万人报考，社会工作者职业水平考试周末举行

深圳市将举行2020年度社会工作者职业水平考试，全市设26个考点，约有2.3万人报考。

本周末（10月31日、11月1日），深圳市将举行2020年度社会工作者职业水平考试，全市设26个考点，约有2.3万人报考。

深圳市考试院提醒网上报名并缴费成功的考生及时打印准考证。请考生于10月30日17:00前登录中国人事考试网下载并打印准考证。请认真阅读准考证上的有关事项，按准考证标注的考点地址，提前熟悉考点位置和前往路线，并密切关注交通、天气等各方面情况。

同时，考生要严格遵守疫情防控要求。请考生登录广东人事考试网，认真阅读《广东省专业技术人员职业资格考试考生疫情防控须知》和《广东省专业技术人员职业资格考试考生疫情防控承诺书》，严格按防控须知要求参加考试，考生打印准考证即视同为接受并签署承诺书。

考生须每天在“粤康码”完成健康状况申报直到考试结束当天。考试当天“粤康码”为绿码（当日更新）且健康状况正常的考生可正常参加考试。

在考点考场期间，考生须全程佩戴自备的一次性使用医用口罩（进行身份核验时需摘下口罩）。如出现发热（体温≥37.3℃）等异常症状的，应及时报告并自觉服从考试现场工作人员管理。请考生保持个人卫生并做好自我防护，确保考试期间身体健康。

此外，考生还要维护良好考风考纪。按照考场规则，开考5分钟后一律禁止考生入场，开考后2小时内不得交卷离场。请携带准考证规定的文具参加考试，严禁携带和使用手机、耳机、电子笔、电子手表、电子计算器和其他电子设备。

为保障考试公平、有序举行，深圳市考试院将加大对考场违纪违规行为的查处力度，严查使用假证、请人替考、使用手机等电子设备拍摄、传递试题和答案信息等违纪违规行为。如在考试过程中有违纪违规行为的，将按照《中华人民共和国刑法修正案（九）》有关规定和《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》（人社部令第31号）等法律法规，给予考试成绩无效、记入专业技术人员资格考试诚信档案库，乃至交由公安机关依法处理。请广大考生自觉遵守考场纪律、诚信考试，切勿以身试法。

南方日报记者 李定