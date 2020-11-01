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港科大（广州）将于2022年招生

2020-11-01 08:22 来源：南方网
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　　香港科技大学（广州）首阶段将培养4000名研究生，计划于2022年9月正式开学；未来5年内将在全球招聘400名博士后、研究助理教授，800名行政岗位职员。

　　新一年（ 2021至 2022学年）的招生程序正在进行中。10月29日，香港科技大学（以下简称“港科大”）举行媒体简报会，由港科大校长史维教授、首席副校长倪明选教授、副校长（研究及发展）叶玉如教授、KPF执行总监郑逸雅等介绍广州校园建设最新进展。自去年9月获教育部批准筹建以来，港科大（广州）在学科规划、组织架构及校园设计方面均取得积极进展。新校园今年7月已完成场地平整，部分建设团队已入驻办公，而新校园的校长亦正进行全球公开招聘。港科大早于两年前在清水湾校园开展“先导计划”，试行广州校园课程，至今已招收约260名研究生。

　　为什么需要港科大（广州）？

　　香港科技大学自1991年创校，2021年即将迎来建校30周年，这30年的时间，港科大在香港乃至全世界的教育界都有一席之地，也取得了一些成绩。“在学术上，我们培养了很多优秀的、国际领先的学者，他们许多人是从港科大的助理学者做起；在校友层面，许多从港科大毕业的学生取得了不错的创业成绩，将港科大的科研优势成功转化到市场。”史维在介绍港科大（广州）项目前，回顾了港科大的发展史。

　　“三、四年前，我们就开始反思高等研究与教育的趋势，未来的港科大如何发展？学术发展与科研转化，如何在不同领域、不同行业进行融合创新。这也是港科大（广州）诞生的主要原因。”史维表示，香港是全世界最开放的经济实体之一，必须在大湾区建设中借力用力。“最终的目的是让港科大有广阔、更系统的发展空间。”

　　港科大在大湾区已有许多科研平台，如位于广州的香港科大霍英东研究院、香港科技大学深圳研究院、深港协同创新中心 (福田)、佛山市香港科大LED-FPD工程技术研究开发中心、香港科技大学—博智林联合研究院等。

　　在史维看来，科创发展必须要多元化和具备创新思维，以满足社会需求，而香港高校拥有强大的竞争力，可携手粤港澳大湾区其他城市在科创发展方面更上层楼。随着粤港澳大湾区发展，特别是科创方面，香港作为窗口的作用不会减弱，会越来越增强。

　　“现在时代科技和社会的需求需要新的思维。”他表示，港科大在三四年前开始讨论在广州办学的时候已定下明确的方向。“办学和创新双管齐下。我们在广州做了一个平行的、对称的、不一样的学术框架，定位上与清水湾校园有一点区别。”

　　港科大（广州）和港科大两个校园将采取双向开放模式，所有学生都能修读两校的课程。史维说，这不仅对香港科技大学，对全球高等教育来说，都是一个新尝试。

　　港科大（广州）会建成什么样？

　　一提到港科大，我们最先想到的就是两个，一个是无敌大海景，港科大坐落于西贡不远的九龙清水湾，对面是西贡，隔壁就是南海，整个校园顺着山势垂直展开，水天相连，一望无垠。另一个就是学校的标志红色日晷，这件名为“时间之轮”的雕塑屹立于科大广场中央，象征着时间的流逝，透过其形态、功能、历史和未来之间相互交织，反映出港科大的不同面貌，既有科技引领时代的味道，又在提醒师生珍惜时间创造未来。

　　史维表示：“新校园还将参照国际标准及传承港科大可持续智慧校园理念，利用自然地景、特别是毗邻的水道优势，依水而建，与建筑共融，致力创建绿色智慧校园。新校园亦将在大学广场放置一个与清水湾校园一样的日晷雕塑。这是港科大的象征。”

　　根据最新规划，港科大（广州）项目面积约1.13平方公里，这一面积将是清水湾校园的两倍之大。“但在第一期，我们将不会开发超过一半的面积，这将为港科大的未来发展留足空间。”史维介绍，港科大（广州）的选址，是基于两地师生共同学习、共享科研设备的前提，因而便捷的通勤显得尤为重要。

　　研究及教学大楼位于校园正中心，彰显校方对学术与科研的重视。校园建筑风格延续香港科大可持续智慧校园理念，依水而建，建筑亦以四个枢纽为轴心分布，研究及教学大楼位于校园正中心，代表学术与科研是分校区的“灵魂”和“心脏”。

　　如今，位于广州南沙的港科大（广州），毗邻广深港高铁庆盛站，距离香港西九龙高铁站只需30分钟。

　　郑逸雅介绍，在项目开始的时候，他们遵循了港科大提出的五个主要设计目标。

　　第一，我们在做的是一个大学，两个校区的设计，是对使命和基因的传承，也是向未来学习模式的迈进。

　　第二，学科的设置是相辅相成的，而不是简单地重复清水湾校园现有模式，因此在建筑设计上和功能布局上是按照“学科枢纽”来组织，而不是传统的学院。

　　第三，在此基础上更进一步，设计为创新和提升创造特定空间，包括创客空间以及提供给学生、教职员工和外部人员之间进行交流的空间。

　　第四，我们通过街道和功能的布局，将校园与南沙周边社区联系起来，而南沙本身就是一个创新的自贸试验片区。

　　第五，从更广阔的视野、为整个地球的生态环境保护和发展角度考虑，通过工程设计，利用可再生资源，以及在校园内广泛大量使用绿色植物，实现可持续发展和高效能源使用的目标。

　　史维介绍，港科大（广州）首阶段将培养4000名研究生，计划于2022年9月正式开学。

　　港科大（广州）学术建设有何特色？

　　根据港科大（广州）建设设想，未来两校将实现学术双轨发展、学位课程不重叠、双校互补共长、协调组织文化。两校可以在一天内轻松往返，可以互相利用互补的实验设备。港科大（广州）的学位一定是跨学科，在清水湾校园已有的学位不会再在广州重复，实现双方互补交叉。双校学生可以互相修双学位。

　　史维这样介绍港科大（广州）的办学理念：启发受好奇心驱使的开放式知识探索；受社会使命感激发的研究。

　　在学术架构上，港科大（广州）将突破传统界限、重置学术架构，希望实现全部跨学科。采用全面融合学科模式，开创更广阔应用领域，提升学生的创新思维及思辨能力，培养学生预见、辨别和解决现实世界各类问题的能力。清水湾校园采用学院架构，港科大（广州）则用枢纽架构，有四大枢纽：功能、信息、社会、系统。

　　港科大（广州）将设计四大枢纽学术领域16个前沿研究领域。功能枢纽学术领域包括：先进材料、地球与海洋大气科学、微电子、可持续能源与环境。信息枢纽学术领域包括：人工智能、数据科学与分析、计算媒体与艺术、物联网。系统枢纽学术领域包括：生命科学与生物医学工程、智能交通、机器人与自主系统、智能制造。社会枢纽学术领域包括：金融科技、创新创业与公共政策、MBA+、城市治理与设计。

　　倪明选表示，相比于传统的学院，枢纽更强调融合与交流。“既然要跳出框架，就不能只换汤不换药。枢纽就是吸收后再散发，强调融合与交流，枢纽同样要与其他的枢纽、清水湾的学院合作。”

　　叶玉如介绍，在中央研究设施方面，清水湾校园有11个中央研究设施，港科大（广州）将有6个中央研究设施，推动四个枢纽的发展。广州和清水湾校园的研究设施供研究人员共用，一起推动两个校园的发展。

　　6个中央研究设施包括：实验动物中心、生命科学高尖科技中心、纳米系统制造实验中心、材料创新与测试中心、资料中心以及设计、材料和制造服务中心。“香港科技大学是第一所引进中央研究设施的香港大学，这样的研究方式能够比较有效地运用资源。而且事实证明，这种研究方式在香港科技大学已经取得一定的成功，我们希望复制到广州。”

　　港科大（广州）教职员招聘有什么要求？

　　记者了解到，在财政上，两校将财政独立、创新合作办校资助模式：港科大（广州）财政完全独立，不会互相补贴。

　　在人员招聘上，除校长必须是中国籍，其他的所有教职员工没有国籍限制。“我们招聘的教职员工，学术水平、创新能力、跨学科融合能力是基础，此外还有两个重要条件：一是必须有非常宽广的国际视野，另一方面港科大（广州）的创校团队必须对港科大非常熟悉并且有一定时间的体验。”

　　针对有媒体提到的两个学校在管理架构上是否存在上下级关系时，史维表示：不存在。“香港科技大学（广州）与香港科技大学是两个法人单位，只是授予的都是港科大的学位。在行政管理上，港科大有校董会，广州则有理事会，理事会有16名成员，8名是港科大委派，8名由香港政府和广州政府选派。理事会的主席由香港科技大学委派。学术上则有学术委员会。”

　　倪明选介绍，目前港科大（广州）计划5年内在全球招聘400名老师。“在2022年9月，学校开学前必须有150名老师到岗，目前4个枢纽的院长已经选聘完毕，均为港科大现任教授。”

　　目前，香港科技大学（广州）拟招聘400名博士后、研究助理教授，以及800名行政岗位职员。其中，博士后和研究助理教授的专业方向是先进材料、地球与海洋大气科学、微电子，可持续能源与环境、人工智能、计算媒体与艺术、数据科学与分析、物联网、生命科学与生物医学工程、智能交通、机器人与自主系统、智能制造，金融科技、创新创业与公共政策、MBA+、城市治理与设计等。行政岗位职员则包括人力资源、财务会计、采购、信息技术支持、宣传与对外关系、项目管理、学生事务等。

　　记者获悉，港科大（广州）教师待遇与港科大一致，现在通过先导计划修读分校课程的学生将获颁香港科大学位证书。

　　香港科技大学（广州）建设时间进度表：

　　1、2018年12月21日，香港科技大学正式与广州市人民政府和广州大学签署协定，合作筹建香港科技大学（广州）；

　　2、2019年9月18日，香港科技大学（广州）获教育部批准筹建；

　　3、2019年9月26日于南沙校址举办动工仪式；

　　4、于2020年中动工；

　　5、目标于2021年秋季完成向教育部申请正式成立的工作；

　　6、目标于2022年9月正式开学。

　　香港科技大学（广州）项目建设亮点：

　　亮点一：鸟瞰图显示了港科大（广州）的建筑和水系之间清晰的关系，与清水湾校园遥相呼应。门户庭院的设计与清水湾校园异曲同工，建筑物沿半圆形设置，围绕着中央的“火鸟”雕塑。行政大楼中央形成门户，引领人们进入北侧的中央庭院。行政楼顶部设置了一处位置显要的议事厅。

　　亮点二：图书馆横跨中央运河，联系校园东翼和西翼。图书馆前方是一片大草坪，学生可在那里聚会，仰望图书馆。图书馆大堂有螺旋楼梯引领大家到二、三、四楼的空间，部分空间为学生们提供了24小时的学习场所。

　　亮点三：进入学术走廊内，楼梯串联了多层空间，而楼梯两侧是协作空间。在这种透明的设计下，人们可以看到两侧的实验室，将科学生动地呈现在眼前。在流通空间和实验室之间，也设置了容纳大型设备和大型装置的通高空间。

　　亮点四：屋顶被绿色覆盖，天气晴朗时可为学生提供优质的室外活动场所。实验室屋顶覆盖有光伏板，将充分利用太阳能等清洁能源。

　　亮点五：在地面的景观区域，预留了给孩子们搭建构筑物的空间，因此教职工住宿区的设计也是家庭友好型的。

　　南方日报、南方＋记者 柳时强

编辑： 罗予岐

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