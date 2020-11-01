28省份举行中小学教师资格考试，有啥新变化？

31日，2020年下半年中小学教师资格考试(笔试)将在28个省份举行。近年来，由于报名人数不断攀高，教师资格考试越发受到舆论关注，今年，教师资格考试有哪些新变化？

根据此前各地发布的考试公告，31日，2020年下半年中小学教师资格考试(笔试)在28个省份举行。近年来，由于报名人数不断攀高，教师资格考试越发受到舆论关注，今年，教师资格考试有哪些新变化？

2020下半年中小学教师资格考试31日举行

教师资格考试在多数省份一年举行两次，分为上半年考试和下半年考试。今年9月，2020年下半年中小学教师资格考试(笔试)启动报名工作。

从此前各地发布的报名公告来看，此次考试在28个省份举办，包括北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏。

按照教育部考试中心此前发布的消息，此次考试的笔试时间为10月31日。

近两年，每年举行两次的教师资格考试，每次报名人数都在数百万级以上。2019年全年中小学教师资格考试人数近900万，其中，2019年下半年考试，全国28个省份参加统考，报名人数高达590万。

对于近年来教师资格考试的高热度，中国教育科学院研究员储朝晖此前对媒体分析，一方面，“持证”是教师上岗的必要条件，另一方面，近年来，国家逐渐要求培训机构任职的一些教师也要取得教师资格证。

如专家所言，近两年国家层面陆续下发多项政策，要求线下、在线教育机构的相关中小学培训教师必须取得教师资格证。例如，2018年8月，国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》，文件明确“从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格”。

“原来我们理解的教师主要是在公立学校任教的教师，不过，随着民办学校以及大量校外培训机构发展，对于教师资格的认定和准入门槛也逐步在调整完善。”储朝晖称。

考试如何考查“准教师”？

从类别来看，中小学教师资格考试包括：幼儿园教师资格考试、小学教师资格考试、初级中学教师资格考试、普通高级中学教师资格考试、中等职业学校文化课教师资格考试、中等职业学校专业课教师资格考试、中等职业学校实习指导教师资格考试。

根据教育部考试中心的中小学教师资格考试网介绍，笔试主要考查申请人从事教师职业所应具备的思想政治素质、教育理念、职业道德、法律法规知识、科学文化素养、阅读理解、语言表达、逻辑推理和信息处理等基本能力；教育教学、学生指导和班级管理的基本知识；拟任教学科领域的基本知识，教学设计实施评价的知识和方法，运用所学知识分析和解决教育教学实际问题的能力。

“从笔试考查内容来看，幼儿园和小学学段考查两个科目，分别为综合素质、保教知识与能力/教育教学知识与能力，中学学段考查三个科目即综合素质、教育知识与能力和学科知识与教学能力。”华图教育教师项目专家杨峰对媒体分析，教师资格考试本着严把教师入口关的原则，重视对于报考人员的综合能力的考查。

从考试难度来看，杨峰表示，近年来，教师资格考试的难度呈现出逐年攀升的趋势，除常规识记类题目以外，理解和应用类题目的命题角度变得更加新颖、灵活，侧重于考查考生的理解能力及综合运用能力，特别重视对教师创新能力的考查。

今年教师资格考试有啥变化？

——这些人可免考教师资格考试科目

本次教师资格考试报名开始前夕，9月4日，教育部公布《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》。按照文件要求，招收教育类研究生、公费师范生的高等学校从2021年起，可参加免试认定改革。

实施免试认定改革的高等学校应根据培养目标分类对本校教育类研究生、公费师范生开展教育教学能力考核，考核合格的2021届及以后年份毕业生可凭教育教学能力考核结果，免考国家中小学教师资格考试部分或全部科目。

教育部考试中心也提醒，符合条件的教育类研究生、公费师范生可参加学校组织的教育教学能力考核，也可自愿参加国家中小学教师资格考试，申请认定相应的教师资格。

——上半年考试推迟至下半年一并组织实施

今年1月，上半年的中小学教师资格考试报名在全国26个省份启动，不过，由于疫情原因，原定于3月中旬的考试推迟至下半年一并组织实施。按规定，前期已通过的笔试科目成绩和合格证明有效期延长一年。

为减轻对考生的影响，人社部、教育部等七部门于4月份印发《关于应对新冠肺炎疫情影响实施部分职业资格“先上岗、再考证”阶段性措施的通知》，其中规定，中小学、幼儿园、中等职业学校教师资格实施“先上岗、再考证”阶段性措施。

——各地部署教师资格考试疫情防控措施

本次考试前夕，参与考试的各省份纷纷公布考场防疫要求，措施除了有考生进场前的测温，一些地区还要求提前14天自我健康监测，提供7日内核酸检测阴性报告，填报健康情况承诺书等。

例如，北京教育考试院要求，参加本次考试的考生，进入考场时均须提供考前7日内(10月25日(含)后采样)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告。

浙江教育考试院要求，考生须提前两周完成浙江“健康码”的申领，考生须从考前14天起，自行进行健康监测，出现异常情况的，要及时就医并主动向报名地教育考试机构报告。