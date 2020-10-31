11月起，珠海67所民办幼儿园保教费降费

日前，珠海市香洲区蒲公英幼儿园的家长们收到一则喜讯：从今年11月起，孩子每个月的保教费下降了！

日前，珠海市香洲区蒲公英幼儿园（下称“蒲公英幼儿园”）的家长们收到一则喜讯：从今年11月起，孩子每个月的保教费下降了！

这所幼儿园位于香洲区翠屏路附近，是一所区一级的普惠性幼儿园，之前保教费是1300元/人/月。幼儿园的家长大多是外来务工人员，经济上普遍不太宽裕。

办好学前教育、实现“幼有所育”，是党的十九大作出的重大决策部署。珠海市香洲区委、区政府高度重视学前教育尤其是公办幼儿园发展，把学前教育特别是公办幼儿园建设作为当前最大的民生工程来抓，下大力气补欠账、补短板，着力扩大普惠性学前教育资源供给。除了以前所未有的力度推进公办幼儿园建设，全力以赴推进城镇小区配套幼儿园治理，香洲区还立足保基本、兜底线，在近期重点实施学前教育提升计划，提出了在民办幼儿园设立公办幼儿园办学点这个创新性举措，通过对自愿报名的普惠性民办园进行经费帮扶，使公办幼儿园办学点的收费低于或与公办幼儿园收费标准持平，同时帮助公办幼儿园办学点提升教育教学质量。

限费：

公办幼儿园办学点降低保教费收费，享受财政帮扶经费

据悉，公办幼儿园办学点在本学年内（2020年11月至2021年8月）将按以下收费标准收取保教费：区一级及以上不高于1000元/人/月；规范化不高于800元/人/月。

以南屏镇某市一级民办幼儿园为例，该园原保教费收费标准为1420元/月，自加入公办幼儿园办园点后，其保教费收费将降至1000元/月。再以拱北街道某规范化幼儿园为例，该园原保教费收费标准为1100元/月，自加入公办幼儿园办园点后，其保教费收费将降至800元/月。

蒲公英幼儿园是自愿报名、通过了香洲区教育局审核并设立的67个公办幼儿园办学点之一。这几天，所有办学点全部顺利挂牌。从11月开始，蒲公英幼儿园的收费将不高于1000元/人/月，每个孩子的保教费减少了至少300元，大大减轻了家长的经济负担。

香洲区新挂牌的这67个公办幼儿园办学点，学位合计达到1.4万余个。这也意味着，香洲区从11月开始多了1.4万余个“公办园”学位。

为此，香洲区政府“大手笔”投入了4000多万元。

“降费”让广大家长们喜出望外。在公办幼儿园办学点“挂牌”前，香洲区一所民办幼儿园——欢乐岛幼儿园先后召开了教职工会议和家长说明会。园长余琴说，每一步都充满了喜悦和收获。

欢乐岛幼儿园园长余琴：在开家长说明会前，该园进行了一次特殊数据统计，目前在该园同时就读的双胞胎有四对，兄弟姐妹同时就读的有四十多个孩子、覆盖二十多个家庭。对一些经济并不宽裕的家庭来说，区里的帮扶经费就像是春雨一样。

提质：

推行“1+N”办园模式，尽力做到与公办幼儿园同质同价

对公办幼儿园办学点的家长们来说，惊喜远不止于此。

“在民办幼儿园设立公办幼儿园办学点，我们的目标不仅仅是‘降费’，更重要的是‘提质’”。据香洲区教育局学前中心负责人介绍，公办幼儿园办学点设立后，将通过“1+N”的办园模式，即一家公办幼儿园带动三至四家民办幼儿园，以“提质限费”为导向，推动民办园提升质量，降低费用，尽力做到与公办幼儿园同质同价。

这些民办幼儿园如何提质？途径是什么？香洲区教育局的做法是：以“1+N”办园模式为路径，以组建“党建联盟园”和“发展共同体”为基础，以实施“党建+六个一”为抓手，充分发挥公办幼儿园的示范引领辐射作用。通过构建公办幼儿园和公办幼儿园办学点“资源共享、优质互补、共同发展”新格局推动公办幼儿园办学点党的建设全面进步和保教质量的全面提升。

党建联盟园，是指由公办幼儿园指导民办幼儿园开展党建、师德师风建设等工作。

发展共同体的具体做法是“六个一”：每月，公办园园长或骨干教师到办学点指导至少一次，后勤互访至少一次；每季度，公办园指导办学点开展合作教研至少一次，办学点教职工到公办园跟岗实践至少一次；每学期，公办园针对办学点开展家长讲座至少一次，公办园组织办学点教职工座谈至少一次。同时，香洲区教育局还鼓励公办园在“六个一”的基础上开展创新活动及专题培训等。

反响：

家长欢欣鼓舞，公办幼儿园办学点干劲足

梅华幼儿园是位于新香洲的一所优质公办园，分别与花儿朵朵幼儿园、京华幼儿园、毓华幼儿园、佳英幼儿园签订了《珠海市香洲区在民办幼儿园设立公办幼儿园办学点合作协议》，并进行了授牌和揭牌仪式。

如何帮助这四个办学点提升教育教学质量？梅华幼儿园园长谭玉梅谈了她即将实施的几个计划：一是“请进来”，邀请四个办学点的管理人员及教职工到梅华幼儿园，由专家和园长、骨干教师开展有针对性的专题培训及座谈活动，提升办学点各类人员的专业素养及工作能力。

二是“走出去”，组织四个办学点教职工走出幼儿园，参观市区先进园所，开阔视野，学习优质园所先进的教育理念和管理方法，促进园所管理和保教质量的提高。

三是“走访送宝”，对四个办学点进行摸底诊断，根据各园所的实际情况，定期入园走访，在环境创设、教育教学、课题研究、卫生保健、后勤管理等方面进行个性化的指导。

四是“跟岗交流”，定期组织办学点的教职员工到梅华幼儿园进行跟岗学习活动，增进园所之间、教师之间的友谊与联系，加强双方的相互学习、交流与反思。

香洲区教育幼儿园（下称“教育幼儿园”）是一所有25年办学经验的省一级公办幼儿园，近期，教育幼儿园在上宝幼儿园、外贸幼儿园、界涌幼儿园、银都幼儿园等四所民办幼儿园设为办学点。10月30日，教育幼儿园的行政班子先后来到这四所幼儿园进行了挂牌仪式。

对此，教育幼儿园园长林美津表示，将把该园25年来在幼儿园管理、师资队伍建设和教科研等方面的丰富经验毫无保留地拿出来，帮助各办学点快速提升办学质量。

林美津园长表示，教育幼儿园将开展骨干教师组队定点帮扶开展工作：每所园派3-5名骨干教师组成帮扶小组，与幼儿园结为成长互助团队，走进幼儿园，与幼儿园的行政和骨干教师交流，结合每所园的实际情况，开展幼儿园安全、课程设计、活动组织、教研工作、家长工作等方面的交流，给予有针对性的意见和建议；同时，教育幼儿园将为各办学点提供所有的岗位和工作流程学习，定期开展跟岗学习活动和交流，取长补短，共同推动工作的规范化；其次，根据幼儿园的意愿和需要，开展1-2项专题活动，带领幼儿园共同解决迫切需要解决的问题或困难。

张华是香洲区小慧星幼儿园的园长。近期，这所民办幼儿园在第一时间内提交了公办幼儿园办学点的申请，并与博爱幼儿园凤凰园区“亲密携手”。对此，张华园长内心十分激动。

张华园长表示，公办幼儿园办学点挂牌当天，恰逢该幼儿园召开学期家长会，家长们听到了这个降费帮扶的政策后欢欣鼓舞，纷纷称赞这项民心工程，会场气氛十分热烈。在挂牌仪式上，博爱幼儿园凤凰园区的陈守红园长及她的团队给该幼儿园的老师留下了的印象，相信在未来的十个月时间，该园老师无论在专业能力的提升还是在教研教学上的学习，都会在博爱幼儿园凤凰园区的引领下实现质的飞跃，该幼儿园的办园品质也会有很大的提高。

南方日报记者 冉小平