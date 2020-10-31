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广州7所知名中学将到清华北大引才

2020-10-31 08:50 来源：南方日报
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　　广州又将大手笔引入基础教育人才。日前，广州市教育局发布《2020年广州市教育系统校园招聘“优才计划”公告》（下称《公告》），将在北京公开招聘70名编制内教师。广东广雅中学、广州市执信中学等7所广州知名中学将分别在清华大学、北京大学、北京师范大学召开宣讲会并接受现场报名。

　　《公告》显示，招聘对象为全日制普通高等院校2021年毕业生，应聘者须于2021年1月1日至2021年12月31日期间取得学历、学位证书。本科生报考年龄应为18至35周岁；硕士研究生报考年龄为40周岁以下；博士研究生或具有副高级专业技术资格的考生，年龄为45周岁以下。

　　本次招聘将举行系列宣讲活动，采取现场报名的方式，计划11月6日上午在清华大学、11月6日下午在北京师范大学、11月7日上午在北京大学进行现场宣讲。招聘考试包括综合素质评估、面试和笔试。

　　在“优才计划”拟招聘的70名教师中，数学和物理学科教师的需求大，其中数学17人，物理15人，同时还有信息技术、应用技术学科的岗位需求。

　　在实施“强基计划”这一背景下，高中学校对于竞赛培训、创新人才培养非常重视，不少学校已开设实验室等鼓励学生提高创新能力，以培养创新性人才。相应地，在本次招聘中，不少学校表示优先考虑有竞赛特长、创新能力的应聘者。

　　广东广雅中学招聘2名数学教师，优先考虑有数学竞赛、数学建模特长者；广州外国语学校对数学和物理老师的招聘需求中，均提到优先考虑具有奥赛省队培训经历或获得相关比赛奖励者；广州大学附属中学招聘2名物理老师，优先考虑物理竞赛特长者。

　　名校开设新校区，也带来了新的人才需求。广雅中学在招聘公告中提到，要在本部校区及花都校区初中、高中学科招聘专职教师近百名。广雅中学花都校区2020年秋季正式开学，招收初一新生，2021年招收高一新生，需要补充教师。

　　近年来，越来越多顶尖高校毕业生投身基础教育领域。去年，深圳中学新聘35名硕士以上学历教师，其中20人毕业于清华、北大，1人毕业于哈佛大学；今年，广东实验中学引进了来自清华、北大、北师大、中科大的11名博士。

　　“引才是为了更好地育才，这是我们引进高素质教师人才的最终目的。”广东实验中学校长全汉炎说，优质师资是培养优秀学生的重要前提，名校博士拥有更渊博的知识、更丰富的资源、更广阔的视野，这些优势可以在教学育人过程中发挥出来，让学生更大程度地受益。

　　南方日报记者 马立敏 实习生 王思涵

编辑： 罗予岐

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