广东省2021年“艺考”明起报名

普通高考艺术类考生实行全省统一报名，统一派发艺术类考生号，报名时间为2020年11月1日至11月10日。明年艺考将继续探索采取线上考试，严格控制现场考试规模，保障考试公开公平公正进行。

本月29日，广东省考试院公布了2021年普通高校艺术类专业考试招生办法（下称“办法”）。办法明确，普通高考艺术类考生实行全省统一报名，统一派发艺术类考生号，报名时间为2020年11月1日至11月10日。明年艺考将继续探索采取线上考试，严格控制现场考试规模，保障考试公开公平公正进行。

原则

依据省统考成绩录取

广东省艺术类专业术科考试分为省统考和校考。省统考由省教育考试院组织，采取全省统一命题、统一考试、统一评卷（面试评分）的形式。校考由招生院校组织。

其中，省统考分为美术类、书法类、音乐类、舞蹈类和广播电视编导类五个统考类别，艺术类考生只能选择其中一种，不得兼报。

值得注意的是，省统考涵盖的或使用省统考成绩的艺术类专业，考生必须参加省统考。拟参加艺术院校（专业）校考的考生，应先咨询拟报考院校，所报考校考专业是否属艺术类省统考涵盖的专业，并知晓属于哪类省统考。若考生已填报省统考，报名系统会自动默认校考信息；若考生仅报考省统考未涵盖的校考专业，需考生个人自行勾选艺术类校考信息点。

根据教育部及我省艺术类专业招生有关规定，高校艺术类招生原则上应使用我省省统考成绩作为录取的专业成绩依据。对于艺术类专业点设立不足四年的高校，凡省统考涵盖的专业，一律不得组织校考，应直接使用省统考成绩。

教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含参照执行院校），美术类（含美术学和设计学）专业（中国画和摄影除外）、书法类专业、舞蹈类专业（非统考舞种专业除外）和广播电视编导类专业，在报省招生办审核备案后，在省统考合格基础上组织校考。

选考科目

不会成为专业限制条件

办法指出，艺术类文化课考试科目和普通类文化课考试科目一致，首选科目物理或历史均可。

2021年是广东省实施“3+1+2”新高考方案的第一年，根据全国新高考改革部署，高考招生对选考科目提出了要求。以广州美术学院为例，该校美术系、艺术教育、美术学（美术教育）专业只有选考历史的考生可以填报，工业设计专业只有选考物理的考生可以填报。广州美术学院招生办有关负责人介绍，选考科目不会成为专业限制条件，学校大于九成的专业对选考科目没有任何要求。

考点设置上，书法术科统考在广州美术学院大学城校区；音乐术科统考和舞蹈术科统考在星海音乐学院（大学城校区）；广播电视编导术科统考在华南农业大学；美术术科统考考点设置在各地市，具体地点由各地市招生办公室安排，考场由省教育考试院统一编排。

考试时间上，美术、书法和广播电视编导为2020年12月6日；音乐为2021年1月11-23日；舞蹈为2021年1月24-28日。我省将于2021年2月10日前公布艺术类考生术科统考成绩。

根据教育部有关规定，校考一般应安排在春节后进行，3月底前结束，具体时间由各招生院校自定。

考试形式

进一步完善线上考试工作

此前，教育部发布《关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》，建议2021年普通高考艺术类专业考试可以积极采取线上考试方式进行。该通知指出，2020年部分高校在艺术类专业校考中，结合专业考试内容和特点，试点了线上考试方式，取得积极成效。有关高校要认真总结2020年试点经验，进一步完善线上考试工作方案。

招生办法特别指出，高校有关艺术类校考专业考试可采取“全程监控、现场录制、提交作品、考评分离”的方式（即现场录制本人作品并提交，考后学校组织专家进行集中评分），也可通过实时网络视频等方式进行考核。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的，应使用我省相关专业省统考成绩或采取线上考试等方式对考生进行初选，对通过初选的考生再组织现场校考，严格控制现场考试规模。

除了考试形式调整之外，2021年高考艺术类招生考试内容也有所变化。根据省教育考试院通知，2021年高考音乐类专业术科统考内容有所调整，考试分为音乐类（音乐学）专业术科统考、音乐类（音乐表演-声乐）专业术科统考、音乐类（音乐表演-器乐）专业术科统考三个类别。为进一步优化考试流程，根据考生的作答情况，2021年起，练耳与乐理的计算机考试时间由90分钟调整为75分钟。音乐类专业术科统考限定乐器由18种调整为33种。

南方日报记者 杜玮淦