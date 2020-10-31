粤29高校197门课程入选

10月30日，教育部发布了《关于首批国家级一流本科课程认定结果的公示》，拟认定3560门课程为首批国家级一流本科课程。

10月30日，教育部发布了《关于首批国家级一流本科课程认定结果的公示》，拟认定3560门课程为首批国家级一流本科课程。南方教育智库统计发现，广东共有29所高校的197门课程入选，约占总数的5.5%。

去年10月，教育部发布关于一流本科课程建设的实施意见，目标要在三年时间，建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程，即“双万计划”。

从总数上看，华南理工大学和暨南大学均有27门入选，成为全省并列第一，位居全国20强，展现了不俗的本科教学水平。

华南师范大学（24门）、中山大学（20门）、华南农业大学（18门）、南方医科大学（14门）、深圳大学（12门）、广东外语外贸大学（8门）、广州大学（6门）、广东工业大学（6门）入选课程数位居全省第3至10位。

在传统的线下“金课”方面，中山大学入选最多，达12门，其中彭玉平的《中国古代文学史》、李彦的《口腔修复学》、乔正平的《无机化学》等都是受学生们欢迎的热门课程。线下一流本科课程中，华南理工大学共有10门入选，华南农业大学、华南师范大学均有9门入选。吉林大学珠海学院也有1门入选，成为全省唯一有入选课程的民办高校。

得益于常年线上课程的建设耕耘，此次暨南大学和华南师范大学均有8门线上课程入选。例如暨南大学朱义坤的《营商的法律智慧：商法》在中国大学MOOC上引起学生广泛学习。岭南师范学院此次唯一入选课程为刘海涛的《文学创意写作》线上课程。

线上线下混合式课程方面，华南理工大学和暨南大学均有7门入选，佛山科学技术学院郝志峰的《高等数学》、广东海洋大学林华娟的《食品分析》特色突出，都成为该校唯一入选的国家级一流本科课程。

虚拟仿真实验教学课程强调新技术赋能大学课堂，华南农业大学4门入选，南方医科大学、暨南大学3门入选体现了“教育+技术”的新尝试。

在社会实践课程上，华南理工大学成为最大赢家，《智能机器人创新实践》《数字系统创意设计》《马克思主义理论与实践》3门课程入选。