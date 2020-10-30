首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会将于12月举办

本次展会以“奋进新时代 携手创未来”为主题，将于12月9日-13日在广州市琶洲中国进出口商品交易会展馆举办。

南方网讯（记者/柯丹洁）10月30日上午，首届广东民办教育博览会暨第19届广东教育装备展览会以及广东民办教育四十周年成果展（以下简称“展会”）新闻发布会在广州举行。广东省民办教育协会常务副会长张耀荣、广东省教育装备行业协会副会长兼秘书长王桂花对博览会总体情况作了简要发言并回答记者问题。

据悉，本次展会以“奋进新时代 携手创未来”为主题，将于12月9日-13日在广州市琶洲中国进出口商品交易会展馆举办。展会分主旨论坛和专题论坛，将开设民办高校、民办中小学（含学前教育、国际教育）、职业与培训、教育信息化、教育装备等展区，除此之外，特设广东民办教育四十周年“突出贡献人物·机构”表彰大会，主要表彰在民办教育中的优秀代表单位和个人。展会由广东省民办教育协会、广东省教育装备协会共同主办。

发布会上，广东省民办教育协会常务副会长张耀荣介绍了目前民办教育的基本情况。他指出：“随着改革开放40年的发展，广东民办教育经历了三个阶段的发展。当前，我省民办学校办学的类型完整，形式多样，机制灵活，特色鲜明。一批民办高校与地方经济社会发展深度融合、产学合作，一批民办中小学和培训机构各领风骚，民办学校在增加教育供给、优化资源配置、扩大教育选择、改善教育公平、促进教育改革、激发教育活力等方面发挥了重要作用。”

记者从现场获悉，此次展会实行对外招商，共设1000余个展位。从筹备情况看，已有70%的单位和机构入驻，近50所民办院校参加。主办方呼吁，凡经工商登记并依据有效标准生产、经营的教育装备类企业，民办教育单位机构均可报名参加，主办方将通过严格筛选出优质的单位进驻。

据了解，广东教育装备展自2002年起已连续成功举办18届，近几年展会规模持续扩大，展商和观众人数持续增长，社会影响力不断提升，已成为华南地区教育装备著名品牌展会。

广东省民办教育协会、广东省教育装备协会两家不同行业类型的省级协会，共同主办一场大型的综合性博览会，在全省乃至全国同行均属创举。同场展出教育教学业态、教育教学成果、教育装备技术、教育服务项目，并且嵌入相关论坛以及专题活动，展现跨界展会独特的格局和规模，推动资源要素的融入，加快资源要素的聚集。