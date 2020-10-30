华南理工大学承办“第五届全国发育生物学大会”

10月27-29日，“第五届全国发育生物学大会”在广州举行。本次大会由中国动物学会、中国细胞生物学学会、中国遗传学会主办，华南理工大学承办。大会开幕式由华南理工大学医学院张文清教授和大会主席、清华大学孟安明院士主持，华南理工大学高松校长出席并致辞。

南方网讯(记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷)10月27-29日，“第五届全国发育生物学大会”在广州举行。本次大会由中国动物学会、中国细胞生物学学会、中国遗传学会主办，华南理工大学承办。大会开幕式由华南理工大学医学院张文清教授和大会主席、清华大学孟安明院士主持，华南理工大学高松校长出席并致辞。

华南理工大学校长高松在致辞中表示：“希望以此次大会为契机，进一步加强华南理工与各兄弟高校、科研院所之间的交流与合作，推动医学与生命科学的发展，为实施健康中国战略和建设科技强国做出新的更大贡献。”

目前，医学的发展理念正在从疾病诊疗提升拓展为预防、诊疗和康养，从而服务于生命全周期、健康全过程。发育生物学能够帮助我们理解生命从单个细胞到复杂个体的变化过程和调控机制，对于我们理解生命全周期、健康全过程有着基础性意义。

本次会议以发育与代谢为主题，聚焦于早期发育与表观遗传调控、胚层形成与器官发育、成体干细胞及其分化、组织再生与修复、发育与代谢调控、发育缺陷与疾病、发育生物学新技术、植物发育等8个领域，以揭示发育与代谢疾病的发生机制和寻找诊治策略为目标，综合利用遗传学、基因组学、蛋白质组学、代谢组学、细胞谱系标记与示踪等技术手段和模式动物及临床资源，开展战略性和前瞻性基础和应用基础研究，增强我国发育与代谢研究的核心竞争力。

会议的召开，进一步加强各兄弟高校、科研院所之间的交流与合作，推动医学与生命科学的发展，为实施健康中国战略和建设科技强国做出新的更大贡献。

值得注意的是，会议邀请了来自全国各地108所高校、科研院所及企业近1048名代表参加，还特别设置了WLLA青年论坛，集结了许多优秀的青年学者。各位青年学者有机会上台分享各自的研究成果，参会现场气氛热烈，展现了科学研究的青春活力和传承。

据悉，作为承办方的华南理工大学，近年来依托理工优势，大力推动医科和工科交叉发展，于2014年成立华南理工大学医学院，建成了本、硕、博完整的人才培养体系，加快推进新医科建设和医学人才培养，形成了独特的“医工结合”办学模式。在学科建设方面，华南理工大学医学院目前在校学生超过850人，现设临床医学、医学影像学、医学影像技术、生物信息学等本科专业，设有临床医学一级学科硕士点和“药学硕士”专业学位授权点，并在生物学、生物医学工程专业招收硕士研究生和博士研究生。