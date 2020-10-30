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“听我的，这个专业对你好！”

2020-10-30 08:33 来源：南方网
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　　今日主题：真实案例分析：“强势”的沟通有效吗？

　　【案例场景】

　　前段时间，有位2020届的家长给我们分享了这么一个案例：

　　她的小孩是理科生，去年高考排位在7万名左右，在高考填报志愿前孩子主动咨询妈妈的意见，于是有了以下对话：

　　女儿：“我高考志愿想报英语专业。”

　　妈妈：“我有个好朋友搞摄影的，自己开公司做的挺大。我问过了，你报摄影、广告策划或者展会相关专业，毕业后可以直接去他公司工作。”

　　女儿：“可这些专业我都不喜欢，我想报英语相关专业。”

　　妈妈：“现在懂英语的外面一大把，很难突围。读广告策划，以后工作都搞掂了，不用你自己找。

　　女儿：“可是我不喜欢！”

　　......

　　两人随之沟通出现了障碍，进入冷战......

　　据这位妈妈说，每次与孩子的沟通出现矛盾后，她其实都会很难过，但那时候时间也不多了，整个家里的气氛就会越来越紧张，矛盾也越来越激化，这个过程其实孩子也很痛苦。而志愿填报往往只有一周的时间，如何填报志愿？怎么进一步沟通？真的有很大的挑战。

　　最后，他们还是在别人的帮助，经过深入沟通，对孩子的整体情况做了分析，填报了志愿。孩子最终被广东金融学院的国际商务专业录取，结果双方都很满意。

　　【案例分析】

　　从以上案例我们可以知道，短短一周的高考填报志愿时间，父母与子女有良好的沟通尤为重要。案例中，一开始孩子是主动咨询妈妈意见的，但因为双方在后续沟通中表现出来的“强势”，导致双方沟通出现了阻碍。

　　其实，子女是独立的个体，父母与子女的沟通必须建立在平等的条件下进行才有效果，因此通过非暴力沟通的方式来解决问题并达成共识就非常重要了。沟通双方通过表达需求，反转理解，进而在双向沟通中找到决策的平衡点。

　　【专家建议】

　　亲子间如何才能有效沟通？高考志愿填报师罗慧敏给出了建议：

　　一是沟通要换位思考。案例中，选专业时，父母考虑的是孩子以后的工作，而孩子看重的是自己的兴趣，出发点都没错。其实，换位思考可以使双方互相理解，而不是一味地要对方接受自己的意见。

　　二是沟通既要听也要商量。沟通是双方的，听是为了充分理解，而在这过程中会形成商量的观点，最后择优或找到平衡点。父母与子女共同规划未来，而不是其中一个人说了算。

　　出品：南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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