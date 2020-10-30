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教育部发文指导大中小学开展国家安全教育

2020-10-30 08:34 来源：南方网
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　　国家安全教育的总体要求是什么？主要内容和实施途径有哪些？如何进行考试评价……近日，教育部印发《大中小学国家安全教育指导纲要》，指导大中小学系统规范科学地开展国家安全教育，这些问题现在都明确了。

　　为深入学习贯彻习近平总书记总体国家安全观，结合教育系统实际，2020年9月，教育部印发了《大中小学国家安全教育指导纲要》（以下简称指导纲要）。指导纲要落实中央关于加强大中小学国家安全教育和《中华人民共和国国家安全法》提出“将国家安全教育纳入国民教育体系”的要求，针对有些地方和学校对国家安全教育重视不够，落实不到位，以及不够全面、系统，未实现全覆盖等问题，整体规划设计国家安全教育，进一步明确地方和学校的教育责任。

　　指导纲要以总体国家安全观统领，系统设计大中小各学段育人目标和学习内容，突出启蒙、增强国家安全意识，树立总体国家安全观，践行总体国家安全观的层次递进要求；强调全领域、全学段覆盖，结合学科（专业）特点有机融入，将总体国家安全观的宏观要求分领域全面阐述，将核心要义具体化细化为可理解、可实施的学习内容与要求；提出实施国家安全教育的保障要求，确保“有人管”“有人教”“有载体”。

　　指导纲要明确了国家安全教育主要内容，包括政治、国土、军事、经济、文化、社会、科技、网络、生态、资源、核、海外利益等12个领域安全，以及太空、深海、极地、生物等4个不断拓展的新型领域安全，围绕各领域安全的重要性、基本内涵、面临的威胁与挑战、维护的途径与方法等方面提出学习要求。附录国家安全教育知识要点在正文基础上，拓展出一级二级知识点，提出起点学段和学科覆盖建议，对每个领域安全主要学习内容进行具体化细化，帮助各学段各学科准确把握、系统融入。

　　指导纲要对实施途径和考试评价提出明确要求，强调多种方式开展国家安全教育，通过高校开设公共基础课，中小学学科课程有机融入，开展主题教育活动引导学生体验感悟，加强校园文化宣传使学生应知尽知，充分利用社会资源支持等开展教育活动；强调考试评价提出发展性、过程性和多元性的原则，要求纳入学生综合素质档案等，确保国家安全教育落地。

编辑： 罗予岐

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