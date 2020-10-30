中办、国办日前印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出，改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值。

体育运动的好处人尽皆知，可体育课却“处处碰壁”——沦为副科，经常被挤占；体育老师当班主任，连遭家长反对；无运动负荷、无战术、无比赛，“三无”体育课也无法让学生出汗。

中办、国办日前印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》提出，改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值。随后，教育部相关负责人在新闻发布会上透露，体育中考最终的目标是达到跟语数外同分值的水平，同时要研究在高考录取中，体育素养如何评价、如何计分。

中考分值逐渐提高——“不出汗”的体育课该改变了

10月25日，河北省衡水市志臻学校安平校区，学生进行足球颠球项目比赛。光明日报记者 郭俊锋摄/光明图片

10月28日，《云南省中考体育考试方案（征求意见稿）》出炉，由单一考查学生体能，变为主要考查学生的体质健康临界测试、基础体能测试、专项技能测试和竞赛加分。

转向后的指挥棒下，大家对待体育课的态度能真正改变吗？使出提高分值的硬招，又是否会让体育教育的应试倾向增强？矛盾之下，“不出汗”的体育课，到底该如何改变？增加分值，真能让大家爱上体育吗？

1.体育教育“说起来重要，做起来次要”

要想知道家长和学生重视哪些科目，看教育培训机构的课程安排，基本能找到答案。而此时，云南省昆明市街头的教育培训机构课表上，已经多了一项——体育。

2019年年末，云南省教育厅决定，将中考体育成绩提高至100分。学生体育考试每学年组织一次，三年成绩加权计算总分计入高中阶段学校招生录取总成绩。

这条消息在网友中引发不小震荡：达标可以了，为啥还要提高分数呢？分值提高是否存在可操作空间？不善于运动和不能剧烈运动的学生，怎么办？

在《云南省中考体育考试方案（征求意见稿）》中，基础体能测试必选项目为：1分钟跳绳、50米跑、4×15米折返跑、800米跑（女生）、1000米跑（男生）。立定跳远、投掷实心球、坐位体前屈等为选测项目，6选2。专项技能测试包括：足球、篮球、排球、网球等。

“尽管具体项目刚刚公布，但是昆明的一些教育培训机构早已出现‘中考体育提高’的字眼。”昆明的一位体育教师告诉记者。

显然，帮助学生重视体育的策略，也没能跳出“应试模式”。在一些人看来，提高分值似乎像另一只手，把学生推向教育培训机构。

昆明市家长邓佟就“走在了前列”。尽管，孩子才上初一，她就帮孩子报了一个中考体育提高班。“从现在开始，每周请教练训练，争取中考体育拿个高分。”

但凡通过提高分数引起重视某个科目的做法，避不开“应试导向”的议论；而如果不重视，有些地方，体育课甚至可以不上。

介于这两者之间的尴尬境地，体育课找不到平衡。

“学生培养要德智体美劳全面发展，但在实践中，体育教育很容易出现说起来重要，做起来次要，忙起来就不要的情况。”国家中小学体育与健康课程标准研制组组长季浏表示，增加分值，让体育与语数外到同等水平，促进全社会来重视体育，引导学生积极锻炼，“既是无奈之举，也是最有效的办法”。

季浏曾前往云南评估体育新中考，“此次改革最大的亮点是，一年一考，成绩加权计算。因为年年要考，就能督促学生经常锻炼。”

从目前来看，“无奈之举”被越来越多的地方采纳：天津、福建将从30分提高到40分；深圳将从30分提高至50分；江西将从55分提高到60分。

这次，为了引起大家对体育课的重视，政策依然选择了学生和家长熟悉的“考什么，就重视什么”的惯常做法。

2.“没有必要花钱去锻炼”，中考体育分“不难拿”

1990年，教育部发布《学校体育工作条例》，其中提出，体育是考试科目。当年并未兑现。

在中考科目中，体育也是慢慢挤进来的。随后，一些省市陆续将体育考试纳入中考项目中，分值在30分左右。

长久以来，体育课被挤占，原因不言自明，主科分值更高，体育课上好了，对于提高成绩毫无作用。

对此，季浏明确反对，“体育锻炼不但不会影响文化成绩，还能促进学生智力发展，能够达到‘7+1>8’的效果。即每天7个小时的文化学习加上1个小时体育运动，可以大于8小时文化学习的效果。”

上海体育学院副教授杨剑锋曾在光明日报发文《最优秀的学生在运动场上》，文中指出，与国内学校仅仅把体育视为一门副科不同，英国的一些学校，体育与文化课同等重要，甚至“体育第一，学习第二”。这些学校安排了大量的体育运动，冬季主要是橄榄球和足球等，夏季是板球和划船。

从另一个更主要的角度来看，中考体育分值逐渐提高直指中小学生身体素质下降，肥胖率、近视率升高的现实困境。

近几年，合肥市的中考体育从30分提高至40分，达到了现在的60分。合肥某初中体育教师章严发现，“中考考体育最为明显的结果是，初三是孩子体格最好的时候”。

教育部学生体质健康监测也表明，初中三年级、高中一年级学生体质健康水平明显优于其他年级。

“刚接手初一时，学生跑个400米都气喘吁吁。经过一两年的锻炼，再让他们跑个800米、1500米，不成问题，身体明显结实多了。”在章严的体育课上，中长跑是固定项目。

章严所在初中一周安排三节体育课，今年该校学生中考体育平均分为56.57分，距满分只差不到4分。

因此，章严坦言，“没有必要花钱去锻炼，按照中考体育的定位和现行考试标准来说，只要学校开足体育课，提高体育课教学质量，加以必要的课外体育锻炼，中考体育分数不难拿，学生是能够取得好成绩的。”

3.“三无”体育课，缺乏对抗与比赛

即便是逐渐被人重视的中考体育，也面临许多问题。

记者调查发现，在某省中考体育排球项目安排中，初一学习传球、初二学习垫球、初三中考时考传球加垫球，即20秒钟内完成传球加垫球各10次。

“中考体育测试内容和测试方法，相对来讲比较单一，是侧重体能和体质健康方面的测试。但是学生的爱好多种多样，体育课运动强度和运动量的安排，离科学、有效还有不小的差距。”季浏坦言，“这样的导向下，最突出的问题是，很多体育课是不出汗的，变成‘三无’体育课，即无运动负荷、无战术、无比赛。”

“一些地方对单项技术和组合技术的考查，远远达不到正常体育比赛的基本要求。”季浏认为，体育运动如果缺乏对抗和比赛，学生们完全感受不到运动带来的体育精神和人格培养的锻炼。

事实上，缺乏对抗、比赛，与体育课上偶尔出现的学生伤害事故有关。目前，在教学、管理没有差错的情况下，没人能保证体育老师能免于责任，畏首畏尾也是体育老师们面临的困扰。

在中考体育科目的设计上，该如何兼顾城乡、东西差距？

儿童青少年的体能主要包含心肺耐力、力量、柔韧性、灵敏协调能力等内容，其对应的体育运动分别为游泳、俯卧撑、武术、篮球等项目。华东师范大学体育与健康学院教授尹小俭认为，大部分地区基本具备相应设施条件，即便条件不足，也可以找到相对应的项目进行替换，比如考查心肺耐力，城市学生考游泳，农村孩子可以考中长跑。

“体育考试最大的一个特点是运动项目具有可替代性。不同的项目可以考查学生同一种能力。”季浏表示，要在规定动作的基础上，充分考虑不同地域的文化、经济发展差异，来设置自选动作，“一些民族地区的传统运动也可以纳入到中考中来”。

现在，昆明八中体育教师张鑫在每堂体育课中会留出10分钟，给学生训练中考体育的项目。他会根据学生日常表现给学生评分。他介绍：“目前中考体育中有10分作为自评分，由老师根据学生期中期末考试成绩，以及日常来判定。”

“中考体育要实行过程性评价，要体现学生进行体育锻炼的学习态度和参与度。”季浏建议，拿出一部分分值，对学生日常体育课上的表现和参与锻炼的态度作评价。“中考体育还应该逐渐加入基于生活经验、体现生活技能的项目，比如游泳等。让体育锻炼不仅能够强健身体，还能在危机时刻发挥作用。”

4.体育课的目的不是为了考试

在日常的体育课上，长春三年级学生秦语找不到自己喜欢的武术。他只能按部就班，“老师教什么，自己学什么”。

无独有偶，北京初中生曾雨可从小喜欢击剑，可一到初中发现，练习的时间越来越少，“因为中考不考击剑，多数的时间只练习中考体项目了。击剑练习，只能放在课外了”。

尹小俭介绍，按照现有课程标准，体育课不再像以前那样训练单个技术，而主要从体育活动的多样性和趣味性出发进行教学，体能训练只能占用课程时间1/4左右，学生还可以根据自己的兴趣参与体育选修课。

在满足学生个性爱好的体育选修课设置上，不得不考虑师资、硬件条件等制约因素。

但是现实是，各地体育课依然主要围绕中考内容展开：中长跑、跳绳、立定跳远等。

提高中考体育分数，是否就意味着提高了体育课的质量？学生们会因为分值提高而爱上体育课，爱上运动吗？答案显而易见。

那么，人们一直在探求体育课的趣味性，到底应该来自哪里？除了来自个人爱好，似乎别无其他答案。

尹小俭说：“有些课程是必修的，学生可能不喜欢，但兴趣是可以培养的。”

在兴趣培养之前，运动与考试却逐渐画上等号。可不要忘记，无论什么时候，上体育课的目的都不是为了考试。