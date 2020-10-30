今年起广东高一新生使用新教材

全省普通高中从2020年秋季新入学的高一年级起使用新教材，学生总学分达到144分方可毕业。

10月28日，广东省教育厅发布《普通高中课程实施方案（2020年修订）》（以下简称《方案》），全省普通高中从2020年秋季新入学的高一年级起使用新教材，学生总学分达到144分方可毕业。

根据国家课程方案要求，普通高中使用新教材后，要开设语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、技术（含信息技术和通用技术）、艺术（或音乐、美术）、体育与健康、综合实践活动和劳动等国家课程，以及校本课程。外语包括英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语，学校自主选择第一外语语种，并鼓励学校创造条件开设第二外语。

新教材的课程分为必修、选择性必修、选修三类。必修课程是由国家根据学生全面发展需要设置，所有学生必须全部修习；选择性必修课程是由国家根据学生个性发展和升学考试需要设置；选修课程是由学校根据学生的多样化需求，当地社会、经济、文化发展的需要，学科课程标准的建议以及学校办学特色等开发设置，学生自主选择修习。

《方案》明确，普通高中学制为三年，每学年52周，其中教学时间40周，社会实践1周，假期（包括寒暑假、节假日和农忙假）11周。每周35课时，每课时按45分钟计，18课时为1学分。

学生完成相应课程规定课时的学习并考核合格，即可获得相应学分。学生三年中获得88个必修学分，在选择性必修课程中获得不少于42学分（其中参加高考的学生，语文、数学、外语科目以及选择作为学业水平选择性考试的科目应修满上限学分；对于不选考的科目，鼓励学生结合兴趣爱好选修部分模块），在选修课程（含各科目选修模块和专题教育）中获得不少于14学分，总学分达到144分方可毕业。

“体育与健康在高中三年全程安排必修学分。”省教育厅有关负责人提醒，要充分考虑我省不同地域普通高中办学条件和教育教学水平的差异，积极创造条件，充分发挥信息技术的作用，创新教育教学和教研方式，注重教育教学效果，促进普通高中多样化特色化高质量发展。

南方日报记者 吴少敏 见习记者 彭正子