广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

今年起广东高一新生使用新教材

2020-10-30 08:34 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　10月28日，广东省教育厅发布《普通高中课程实施方案（2020年修订）》（以下简称《方案》），全省普通高中从2020年秋季新入学的高一年级起使用新教材，学生总学分达到144分方可毕业。

　　根据国家课程方案要求，普通高中使用新教材后，要开设语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、技术（含信息技术和通用技术）、艺术（或音乐、美术）、体育与健康、综合实践活动和劳动等国家课程，以及校本课程。外语包括英语、日语、俄语、德语、法语、西班牙语，学校自主选择第一外语语种，并鼓励学校创造条件开设第二外语。

　　新教材的课程分为必修、选择性必修、选修三类。必修课程是由国家根据学生全面发展需要设置，所有学生必须全部修习；选择性必修课程是由国家根据学生个性发展和升学考试需要设置；选修课程是由学校根据学生的多样化需求，当地社会、经济、文化发展的需要，学科课程标准的建议以及学校办学特色等开发设置，学生自主选择修习。

　　《方案》明确，普通高中学制为三年，每学年52周，其中教学时间40周，社会实践1周，假期（包括寒暑假、节假日和农忙假）11周。每周35课时，每课时按45分钟计，18课时为1学分。

　　学生完成相应课程规定课时的学习并考核合格，即可获得相应学分。学生三年中获得88个必修学分，在选择性必修课程中获得不少于42学分（其中参加高考的学生，语文、数学、外语科目以及选择作为学业水平选择性考试的科目应修满上限学分；对于不选考的科目，鼓励学生结合兴趣爱好选修部分模块），在选修课程（含各科目选修模块和专题教育）中获得不少于14学分，总学分达到144分方可毕业。

　　“体育与健康在高中三年全程安排必修学分。”省教育厅有关负责人提醒，要充分考虑我省不同地域普通高中办学条件和教育教学水平的差异，积极创造条件，充分发挥信息技术的作用，创新教育教学和教研方式，注重教育教学效果，促进普通高中多样化特色化高质量发展。

　　南方日报记者 吴少敏 见习记者 彭正子

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第20、21期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235