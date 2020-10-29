关于广东省2021年高考报名，大家都在问......

2021年我省普通高校招生统一考试报名时间为：2020年11月1日～10日，其中考生网上报名时间：11月1日～6日，确认时间：11月6日～10日。

今日阅读：广东省2021年高考报名问与答

2021年我省普通高校招生统一考试报名时间为：2020年11月1日～10日，其中考生网上报名时间：11月1日～6日，确认时间：11月6日～10日。之前，我们整理了在高考报名前需要明确的部分关键问题，请大家一起测一测，看看自己的高考报名工作是否充分了。(←点击查看)

材料准备过程中，大家也遇到了一些实实在在的疑问，我们收集了问得最多的问题，为大家提供一个参考思路，转需。

Q:考生应到哪里报名?

应届毕业生：

1.广东省户籍考生原则上在学籍所在地(市)报考，也可以在户籍所在地(市)报考，不得在其他地市借考。

2.随迁子女考生原则上在学籍所在地(市)报考，也可以在父母居住证所在地(市)报考，不得在其他地市借考。

往届毕业生:

1.广东省户籍考生原则上在户籍所在地(市)报考，能否在原高中(含中职、技校)毕业学校所在地(市)报考，按各地市相关规定执行，不得在其他地市借考。

2.随迁子女考生原则上在原高中(含中职、技校)毕业学校所在地(市)报考，能否在父母居住证所在地(市)报考，按各地市相关规定执行，不得在其他地市借考。

同等学力人员:

统一在户籍所在地(市)报考，不得在其他地市借考。

Q:广东省户籍考生报名需要交什么材料?

Q:广东籍考生的户籍和学籍不在同一个地市，应该在哪里进行高考?

广东省户籍考生原则上在学籍所在地(市)报考，也可以在户籍所在地(市)报考，不得在其他地市借考。

Q:父母为广东省户籍，考生取得广东省户籍不满一年，是否能在广东省报名高考?

不能，一般需返回户籍所在地报考。

考生父母(含父母一方或法定监护人)为广东户籍，考生取得我省户籍满1年、学籍满1年不足3年并实际就读的。即考生于高三年级开学前(时间统一截至当年8月31日)已将户籍迁入我省，且高三年级开学前已具有我省高中阶段学校学籍并连续实际就读。

Q:没有参加高中的合格性考试是否可以报考高考?

不能。根据《广东省教育厅关于印发广东省普通高中学业水平考试实施办法的通知》(粤教考〔2019〕18号)，2021年普通高中应届毕业生须在2021年7月前，通过普通高中学业水平合格性考试，并取得高中毕业学历，才能正常进行录取和入学。其他高中阶段学校应届毕业生，也需取得高中阶段毕业学历，才能正常进行录取和入学。

Q:考生及父母户籍在省外，考生高中三年学籍均在广东省内，父母在广东省内具有稳定职业和居所，并缴纳3年以上社保。考生应该在哪里高考?

此案例还需要参考考生本人的户籍情况，若考生的户籍在高二开学前已迁入广东省，且高二、高三都具有广东省高中学籍并实际就读的，可在广东高考。

考生父母(或法定监护人)均非广东户籍，但考生取得我省户籍满2年、学籍满2年不足3年并实际就读的。即考生于高二年级开学前(时间统一截至当年8月31日)已将户籍迁入我省,且高二年级开学前考生已具有我省高中阶段学校学籍并连续实际就读，可在广东报考。

Q:如何判断考生能否作为随迁子女报名广东省高考?

Q:随迁子女报名要交什么材料?

身份证、户口簿、《广东省进城务工人员随迁子女高考报名资格审核表》，往届毕业生提供高中阶段学校毕业证。可参考以下三点：

1.提供父亲或母亲的《广东省居住证》(或《深圳经济特区居住证》)，随迁子女父亲或母亲在去年9月1日前已办理居住证，截止至当年8月31日属于有效状态。

2.提供父亲或母亲在我省参加社会基本养老保险及基本医疗保险的证明材料(可到有关保险管理部门的办事大厅自助打印)，截止至当年年8月31日缴费年限累计达到3年以上(含3年)才符合报考条件。

3.提供随迁子女在我省参加中考并在我省具有高中阶段学校3年完整学籍的有关证明材料。

具体证明材料要求，考生可到就读学校或所在地县(市、区)招生办咨询。

Q:随迁子女的应届毕业生和往届生应该在哪里高考?

1.应届毕业生：随迁子女考生原则上在学籍所在地(市)报考，也可以在父母居住证所在地(市)报考，不得在其他地市借考。

2.往届毕业生：随迁子女考生原则上在原高中(含中职、技校)毕业学校所在地(市)报考，能否在父母居住证所在地(市)报考，按各地市相关规定执行，不得在其他地市借考。

Q:没有参加计算机等级考试能否参加春季高考?

未取得证书，但已报名参加2021年1月由省教育考试院组织的专业技能课程证书考试的考生，可先报名，并在春季高考填报志愿前取得证书，方可参加“3+证书”考试的填报志愿和投档录取。

Q:所有参加高考的考生都需要高考体检吗?什么时间?

所有参加2021年普通高考录取的考生应参加普通高考体检。普通高考体检时间为高考报名后至2021年2月28日。

Q:报名时考生名字中含有生僻字，怎么办?

姓名中无法输入的生僻字用大写拼音字母代替，并书面向报名点(中学)申请备案。

Q:如果忘记广东省普通高考报名系统的密码，怎么办?

忘记密码。可通过手机号码，证件号与姓名找回密码。

关于高考报名，如果你还有什么疑问，欢迎你在评论区留言。

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