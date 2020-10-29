暨大举办金融高端论坛，聚焦湾区经济和“双循环”新格局

本次论坛由暨南大学经济学院与暨南大学南方高等金融研究院共同主办，是庆祝暨南大学经济学院建院40周年系列学术活动之一，通过主题演讲和圆桌论坛的形式，探讨和展望了疫情背景下中国金融的未来发展。

10月25日，“疫情背景下金融改革开放与风险防范”金融高端论坛在暨南大学举行。

本次论坛由暨南大学经济学院与暨南大学南方高等金融研究院共同主办，是庆祝暨南大学经济学院建院40周年系列学术活动之一，通过主题演讲和圆桌论坛的形式，探讨和展望了疫情背景下中国金融的未来发展。

聚焦湾区经济和“双循环”新格局

“要运用《国家金融学》，助推粤港澳大湾区经济和‘双循环’新格局的发展。”广东省原副省长陈云贤在主题演讲中探讨了运用《国家金融学》深化粤港澳大湾区金融发展的若干种设想。

在论坛现场，陈云贤、中国人民大学副校长吴晓求等嘉宾作了主题演讲，从粤港澳大湾区的发展、中国资本市场本身的探索与发展、新冠疫情对全球股市风险的研究等多元化角度，探讨了疫情背景下中国金融行业的未来发展方向。

下午，多场圆桌论坛陆续进行，参会学者通过对“金融功能重构与‘双循环’新格局”“金融新业态与金融创新”等主题的讨论，聚焦于疫情下中国金融行业对自身开放和创新能力的需求。

打造具有品牌影响力的南方金融论坛

“以后的学术会议要分不同方向、不同层次地密集展开，保证一定的数量，逐步形成生态。”暨南大学经济学院院长冯帅章介绍，暨南大学经济学院未来将继续举办丰富多样的学术会议和论坛，为学生提供更多与知名学者面对面交流的机会，以更好地营造学术氛围，开拓学生视野。

今年刚刚成立的暨南大学南方高等金融研究院，由省政府和暨南大学的共同促成建立，旨在作为金融智库为地方经济服务。研究院院长刘少波说:“暨南大学的金融学科有深厚的历史底蕴，在学界具有影响力，因此也有责任，为国家和广东的金融发展提供智力支持。”

刘少波表示，研究院未来有望产出更多具备现实意义的高质量研究成果，打造具有品牌影响力的南方金融论坛。“希望研究院能发展成为在中国具有影响力的金融智库，与北京、上海的金融智库形成三足鼎立的态势。”

南方日报记者 钟哲 实习生 王思涵