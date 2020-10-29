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如何解读“中小学教师成紧缺职业”

2020-10-29 08:25 来源：光明日报
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　　日前，人力资源和社会保障部发布2020年第三季度全国招聘数量大于求职数量的“最缺工”的100个职业排行，其中营销员、保洁员、餐厅服务员、保安员等入榜前十。随着中小学开学季到来，教师缺口加大，“中学教育教师”“小学教育教师”首次进入紧缺职业排行。

　　中小学教师成“紧缺”，与近段时间以来该职业在招聘市场受欢迎的新闻似乎相互呼应，不过这也暴露出中小学教师队伍建设存在的问题，而这些问题又势必会影响到中小学教育质量。当前，我国正在编制“十四五”规划，在制定规划时，要结合教育改革与发展的新要求，在中小学教师队伍建设规划上有足够的前瞻性。

　　据官方数据统计，我国有1600多万教师，但教师总量不足、结构性缺编等问题相当突出。正如教育部相关负责人所分析，教师总量不足问题是一个动态问题，与多个因素有关，比如“全面二孩”政策实施后，人口总量和结构发生变化，公众对学前教育的需求迅速增长。另外，人口在不同地区快速流动也会给教师编制配备和管理带来很大挑战。现代家庭对音体美教育的关注度大大增加，进一步扩大了这部分师资的缺口。

　　对于中小学教师紧缺这一问题，如果再深挖细分就会观察到，各地在中小学教师队伍建设中，语数外教师配备普遍受到重视，而音乐、美术、体育等所谓“副科”教师配备则是长期被忽视的。前不久，中办、国办印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，明确提到要解决美育、体育被边缘化、弱化的问题，为我们按新时代学校美育体育的要求，解决教师缺口问题提供了一个较好的机会窗口。

　　《国家学校体育卫生条件试行基本标准》规定，小学和初中每6个班配备1名体育教师，高中（含中等职业学校）每8个班配备1名体育教师，农村中小学校（200名学生以上）至少配备1名专职体育教师。照此，全国学校体育教师，尤其基层中小学体育教师的缺口或超过20万人。如果进一步推进体育教育改革，建立俱乐部、运动队，以俱乐部、运动队方式组织学生训练、比赛，培养学生运动兴趣与技能，实现让学生掌握一到两项体育技能的目标，那学校体育老师的缺口会更大。

　　此外，调查显示，我国中小学美育师资也存在较大缺口。即使按国家规定的占总课时9%的美育课程最低标准课时开课，全国尚缺2.8万名美育教师，其中乡村学校缺额更为集中，有6个省的乡村小学美育教师缺额超过50%。很显然，缺师资也是学校无法按规定开齐开足基础教育课程的重要原因。

　　对当前教师缺口数，有必要进一步进行详细的摸底。而为中小学配备充足的师资，有赖于教师教育院校加强师范专业建设，各地加大对教育的投入与保障力度，提高中小学教师职业的吸引力，做到足额确定中小学编制。也只有在这个基础上，才谈得上探索个性化教育，因为后者对中小学的师生比与教师素质都提出更高的要求。

　　科学编制国家教育“十四五”规划，关键在于准确理解新时代我国发展教育的使命。当前，我国教育已完成规模积累，实现了各级各类教育的普及，下一个五年要坚持问题导向，建设高质量的教师队伍，实现各级各类教育高质量普及的教育现代化目标。

　　作者：熊丙奇（21世纪教育研究院院长）

编辑： 罗予岐

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