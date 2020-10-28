“心怀梦想，仰望星空”李烈军大型励志报告会在桂林首附实验中学举行

桂林市首附实验中学迎来了一群特殊的嘉宾。华南理工大学教授，广东博士创新发展促进会会长李烈军带领宣讲团走进桂林市首附实验中学。为在校师生及家长们作主题为“知行合一，致真立人”的励志报告。

南方网讯 10月19日，桂林市首附实验中学迎来了一群特殊的嘉宾。华南理工大学教授，广东博士创新发展促进会会长李烈军带领宣讲团走进桂林市首附实验中学。为在校师生及家长们作主题为“知行合一，致真立人”的励志报告。

本次励志报告会是由桂林市临桂区教育局，武汉科技大学广西南宁校友会主办，桂林市首附实验中学承办的。出席本次活动的领导及嘉宾有桂林市教育局文泽鸿副局长，临桂区教育局谢富明局长，桂林市首附实验中学黎强董事长，刘彦弟副董事长，易振仁校长等。

本次报告会共分三场，上午两场，下午1场。上午的座谈会和报告会，主要面向首附的部分优秀学生代表和临桂区德育教师代表。在座谈和报告上李教授宣讲团与师生代表坦诚交流，认真解答师生的提问。从中华传统文化的精髓，到新时代对优秀传统文化内涵的传承和延伸来阐述“知行合一，致真立人”理念的形成和践行。用平实的语言叙述不平凡的人生故事，鼓励广大学生为梦想去奋斗，激励青年教师们把激情挥洒在教书育人伟大的事业上。

“曾经年少爱追梦，追梦半生仍少年“桂林市首附实验中学易振仁校长，现场挥墨，气势恢宏的写下报告会的主题并致辞启动励志报告会，全校师生及家长代表们共计4500多名即刻响起热烈的掌声。首先上台分享的是李烈军教授所带的研究生代表林少文同学，他用别开生面的魔术表演吸引了大家的兴趣。接着由李烈军教授的博士后广东师范大学高吉祥教授和江苏大学霍向东教授分别上台分享大学教育的理念和育人过程。最后李烈军教授结合自身的求学经历和10年的高校执教体会，分别用“城市梦”，“报国梦”，“立人梦”为同学们开启追梦启蒙。从多维度勉励青少年为梦想坚持奋斗，心怀梦想，脚踏实地，仰望星空。报告中，李烈军团队与教师、学生们进行了积极互动，引导他们追逐梦想，实现梦想，并现场为勇敢表达的同学们赠送了《知行合一，致真立人》书籍。

首附中学易振仁校长表示宣讲团的“知行合一，致真立人”励志报告会充满正能量，激励广大教师履行立德树人的崇高使命，营造“教育报国守初心、立德树人担使命”的浓郁氛围，为孩子们在心中播下了一颗家国情怀的种子，为首附学子树立了追逐梦想，实现梦想，为梦想努力拼搏的榜样。

通讯员：谢白玉